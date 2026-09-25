Crypto-exchange Bitget meldt dat ongeveer $351,6 miljoen aan activa is getroffen door ongeautoriseerde transfers vanuit een deel van zijn hot wallets. De beurs heeft opnames tijdelijk opgeschort terwijl het incident wordt onderzocht, meldt Investing.com. Bitget zegt dat klanttegoeden accuraat blijven en dat het bedrag volledig kan worden gecompenseerd.

Incident beperkt tot hot- en warm-walletlagen

De beveiligingssystemen van Bitget detecteerden de afwijkende transfers om 18:31 UTC op donderdag, waarna de beurs zijn noodresponsprocedures activeerde. Het incident bleef volgens Bitget beperkt tot delen van de hot- en warm-walletlagen; de cold wallets, waar het gros van de reserves ligt opgeslagen, zijn niet geraakt.

Bitget zegt verdachte transferadressen te hebben geïdentificeerd en gemarkeerd, en heeft opsporingsdiensten en on-chain-beveiligingsbedrijven ingelicht. Hoe de wallets precies zijn gecompromitteerd, maakt de beurs nog niet bekend – Bitget wil niet speculeren over de aanvalsvector zolang het onderzoek loopt en belooft binnen 24 uur een uitgebreider incidentrapport met oorzaakanalyse en corrigerende maatregelen. Dat past in een reeks recente beveiligingsincidenten bij financiële en crypto-gerelateerde diensten, zoals het datalek bij Revolut waarbij hackers Monero buitmaakten.

Als bijkomend gevolg was de on-chain tradingdienst van Bitget vrijdag tijdelijk niet beschikbaar tijdens de bredere veiligheidscontrole. Eerdere blockchainanalyses gingen nog uit van lagere schattingen van de schade, maar Bitgets eigen beoordeling komt uiteindelijk uit op ongeveer $351,6 miljoen.

Bescherming van klanttegoeden en bredere context

CEO Gracy Chen stelt dat het getroffen bedrag volledig valt binnen de dekking van het User Protection Fund van Bitget. Dat fonds houdt volgens de eigen veiligheidsmededeling van de beurs momenteel meer dan $464 miljoen aan, ruim boven het geraakte bedrag. Op basis daarvan zegt Bitget klanttegoeden volledig te kunnen compenseren – een verklaring van de beurs zelf die nog niet onafhankelijk is geverifieerd.

De precieze technische toedracht, waaronder een eventuele toeschrijving van de aanval of details over hoe autorisatieprocessen zijn omzeild, is door Bitget niet bevestigd en blijft dus buiten dit bericht. Incidenten als deze onderstrepen wel waarom beurzen en netwerken blijven investeren in infrastructuur die transfers moet controleren, vergelijkbaar met eerdere pogingen zoals Ripple’s inzet van AI voor de beveiliging van de XRP Ledger. Ook eerdere gevallen van ongeautoriseerde tokenbewegingen door technische kwetsbaarheden, zoals bij de hack waarbij een aanvaller op Polkadot 1 miljard DOT-tokens mintte, laten zien hoe snel dit soort incidenten de marktperceptie van een platform kunnen raken.

Wat de veiligheidscontrole nog moet uitwijzen

Opnames blijven bij Bitget gepauzeerd totdat de veiligheidscontrole is afgerond; stortingen en handel bleven volgens de beurs ondertussen operationeel. Het aangekondigde incidentrapport moet duidelijkheid geven over de hoofdoorzaak en de maatregelen die Bitget neemt om herhaling te voorkomen.

Een bevestigde aanvalsvector of dader ontbreekt vooralsnog in de officiële communicatie van de beurs. Dat het User Protection Fund met meer dan $464 miljoen ruimschoots boven het geraakte bedrag van circa $351,6 miljoen ligt, is voorlopig de belangrijkste geruststelling die Bitget zelf aandraagt richting gebruikers.

Bron: Investing.com