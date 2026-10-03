Chainalysis schrijft de diefstal van $387 miljoen bij Bitget toe aan DPRK-gelieerde dreigingsactoren. Volgens het blockchainanalysebedrijf werd de buit op 24 september binnen drie uur via 23 transfers verdeeld over vier blockchains: Ethereum, XRP, Zcash en Tron.

De geldstromen bleven daarna niet binnen die eerste bestemmingsketens. Chainalysis reconstrueerde hoe aanvallers cross-chainprotocollen en swaps gebruikten om activa om te zetten en verder te verplaatsen. De attributie en de genoemde bedragen zijn claims van Chainalysis en zijn niet onafhankelijk bevestigd in de beschikbare broninformatie.

Van vier blockchains naar Bitcoin

Van het bedrag dat in de eerste drie uur werd verplaatst, kwam volgens Chainalysis 49,7% op Ethereum terecht en 40,8% op XRP. Zcash vertegenwoordigde 7,6% en Tron 1,8%. De percentages tellen door afronding op tot 99,9%.

Ethereum logo

De onderzoekers identificeerden vervolgens verschillende routes, waaronder cross-chain-liquiditeits- en messagingprotocollen, instant swaps en diensten voor het witwassen van geld. Een opvallende route betrof gestolen XRP: in plaats van de tokens rechtstreeks naar een exchange te sturen, gebruikten de aanvallers een cross-chain-liquiditeitsprotocol en ontvingen zij Bitcoin op een andere blockchain.

Via dat mechanisme verplaatsten zich gedurende ongeveer anderhalve dag tientallen miljoenen dollars, aldus Chainalysis. De onderzoekers koppelden stortingen aan corresponderende uitbetalingen en volgden de middelen via latere transacties en on-chainprotocollen naar Bitcoinadressen die volgens het bedrijf door de aanvallers worden beheerd en gemonitord.

Automatisering versnelde het onderzoek

Om de transacties over verschillende netwerken met elkaar te verbinden, bouwde Chainalysis eigen automatisering met behulp van interne AI. Het bedrijf stelt dat daarmee meer dan twintig uur handmatige reconciliatie van bridge-transacties werd teruggebracht tot minder dan tien minuten. De automatisering hielp ook activiteit te koppelen die op afzonderlijke blockchains op het eerste gezicht los van elkaar leek te staan.

De AI nam het onderzoek niet over. Volgens Chainalysis bepaalden menselijke onderzoekers de analysemethode, controleerden zij de uitkomsten en stuurden zij het vervolg. De software versnelde vooral repetitief handwerk; de interpretatie van complexe transacties bleef bij de onderzoekers.

Binnen enkele minuten nadat de gestolen middelen waren geïdentificeerd, plaatste Chainalysis labels bij de betrokken fondsen op zijn dataplatform. Daarmee kregen compliance-teams en opsporingsdiensten volgens het bedrijf zicht op de geldstromen. Zulke labels kunnen onderzoek en eventuele acties ondersteunen, maar betekenen niet dat de middelen automatisch zijn bevroren of teruggehaald.

Monitoring loopt door

Chainalysis zegt de fondsen de komende weken te blijven volgen, nieuwe bestemmingsadressen te labelen en informatie te delen met exchanges, uitgevers en opsporingsdiensten. Het bedrijf meldt dat het onderzoek naar de geldstromen nog loopt. De beschikbare informatie bevestigt niet dat de buit is teruggevonden of dat alle bijbehorende adressen bekend zijn.

Voor marktpartijen is vooral de snelheid relevant: volgens Chainalysis verspreidde $387 miljoen zich in drie uur via 23 transfers over vier blockchains, waarna cross-chainroutes de geldstroom verder verspreidden. Dat onderstreept hoe belangrijk snelle tracing is wanneer gestolen activa tussen netwerken worden omgezet. Tegelijk blijft de DPRK-toeschrijving een beoordeling van Chainalysis, geen onafhankelijk vastgestelde conclusie.