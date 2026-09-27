Bitget heeft de geschatte schade van de hack op zijn platform verhoogd naar ongeveer $387,5 miljoen, tegenover een eerdere inschatting van $351,6 miljoen. De beurs kondigt tegelijk een gefaseerd plan aan om vanaf 28 september de opnames te hervatten, te beginnen met Bitcoin. Bitget zegt dat gebruikerssaldi niet zijn geraakt en dat het eigen Protection Fund de schade zal dekken.

Schade-inschatting stijgt naar $387,5 miljoen

De verhoging van 26 september volgt op de vondst van gestolen tegoeden op de netwerken Zcash en TRON, die bij de eerste analyse over het hoofd waren gezien. In totaal zijn nu zeven blockchains bij het incident betrokken. Bitget benadrukt dat het bedrag nog kan wijzigen terwijl het forensisch onderzoek doorloopt, meldt de herziene schadeberekening van Bitget.

De beurs bevestigt dat de kwetsbaarheid inmiddels is geïdentificeerd en verholpen. Een volledig incidentrapport met de precieze oorzaak is nog niet gepubliceerd. Opnames en deposito’s liepen tijdens het onderzoek gewoon door, maar opnames lagen sinds de aanval stil.

Het herstelplan verloopt in stappen: Bitcoin-opnames gaan op 28 september om 08:00 UTC weer open, Ethereum volgt op 29 september en USDT op 30 september. Uiterlijk 2 oktober moeten alle overige tokens, fiatvaluta en P2P-diensten weer beschikbaar zijn. Elke fase hangt af van validatiecontroles die eerst succesvol moeten verlopen.

Logo van Bitget

Wat er bekend is over de aanval

De aanval trof volgens Bitget specifiek de hot- en warm-wallets van de beurs; de cold wallets bleven naar eigen zeggen onaangetast. Bitget meldt dat een aanvaller een backend-walletsysteem wist te compromitteren, transferinformatie vervalste en zo het autorisatie- en ondertekeningsproces activeerde. Een compromittering van private keys is volgens de beurs uitgesloten, al wordt de exacte inbraakmethode nog onderzocht.

De aanval werd op 24 september om 18:31 UTC ontdekt door Bitgets eigen beveiligingsteam, dat de hack later diezelfde dag bevestigde. Die eerste melding sprak nog over ongeveer $351,6 miljoen aan getransfereerde tegoeden, zoals beschreven in de eerdere berichtgeving over het beveiligingsincident. Mandiant en SlowMist ondersteunen het interne onderzoeksteam, en ook opsporingsdiensten zijn inmiddels betrokken.

Gevolgen voor de cryptosector

Het incident toont dat een aanval op backend- en autorisatieprocessen schade kan aanrichten zonder dat private keys worden buitgemaakt – een ander risicoprofiel dan de klassieke walletdiefstal. Bitget zegt dat het Protection Fund, dat volgens de beurs meer dan $464 miljoen bevat, de volledige schade zal absorberen.

Bitget-ceo Gracy Chen noemt een Noord-Koreaanse groep de waarschijnlijke dader, maar deze toeschrijving is niet onafhankelijk bevestigd. De volledige incidentanalyse, inclusief grondoorzaak en eventuele architecturale aanpassingen, moet nog verschijnen.

Wat gebruikers nu moeten weten

Opnames keren niet in één keer terug, maar per activaklasse en pas na validatiecontroles door Bitget. De beurs benadrukt dat de pauze een veiligheidsmaatregel is en geen indicatie dat gebruikerstegoeden ontbreken.

Gebruikers doen er goed aan alleen officiële Bitget-kanalen te raadplegen, aangezien phishingpogingen rond dit soort incidenten doorgaans snel opduiken. De kernfeiten om te onthouden: een geschatte schade van circa $387,5 miljoen en de start van Bitcoin-opnames op 28 september om 08:00 UTC.