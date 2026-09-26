Bitget heeft de bevestigde omvang van de overdracht naar aanvaller-gecontroleerde adressen tijdens het beveiligingsincident van 24 september opnieuw naar boven bijgesteld, van $351,6 miljoen naar circa $387,5 miljoen. CEO Gracy Chen laat weten dat de hogere raming voortkomt uit een vollediger classificatie van transfers uit hetzelfde incident, en niet uit nieuwe ongeautoriseerde transacties. Bitget koppelt de herziening aan een Recovery Bounty Program dat 5% uitkeert voor succesvol bevroren fondsen en 5% voor succesvol teruggewonnen fondsen.

Nieuwsdetails

Bitget detecteerde de ongeautoriseerde overdrachten uit sommige hot wallets om 18:31 UTC op 24 september en schortte daarop de opnames op, terwijl stortingen en handel beschikbaar bleven. Het aanvankelijke schadebedrag van $351,6 miljoen bleek onvolledig: Zcash- en TRON-activa waren niet meegenomen in de eerste telling.

Het logo van Bitget.

Chen meldt dat de beveiligingsteams, samen met Mandiant en SlowMist, de onderliggende kwetsbaarheid inmiddels hebben geïdentificeerd en verholpen. Het incident is volgens Bitget ingedamd; verdere ongeautoriseerde transfers zijn niet meer mogelijk.

Bitget heeft in samenwerking met industriepartners al enkele getroffen activa laten bevriezen, zonder de waarde daarvan te specificeren. Binance en Bybit steunen de recovery-inspanning publiekelijk; Bybit-CEO Ben Zhou zegt zijn LazarusBounty-platform bij te werken om de gestolen fondsen te helpen traceren, als tegenprestatie voor de steun die Bitget bood na de eigen hack van Bybit in 2025. Bitget gebruikt LazarusBounty als belangrijkste kanaal voor de eigen campagne en publiceerde daarnaast een realtime tracingdashboard, een meldingsportaal en een API met adressen van de aanvaller.

Opnames blijven vooralsnog geschorst. Bitget kondigde aan uiterlijk 26 september om 04:00 UTC met een update over de status te komen, al is hervatting op dat moment niet gegarandeerd – technische teams moeten eerst validatie en aanvullende controles afronden.

Achtergrond en context

Volgens Bitgets eigen update betreft het incident activa op Ethereum en verscheidene EVM-netwerken, XRP Ledger, Zcash en TRON. De bevestigde activalijst omvat XRP, ETH, USDT, ZEC, USDC, USDT0, XAUt, BNB, AVAX en TRX.

Het Ethereum-logo

Bitget zegt dat het User Protection Fund bij de eerdere bekendmaking meer dan $464 miljoen bevatte. Met de herziene raming van $387,5 miljoen resteert een marge van ongeveer $76,5 miljoen, nog vóórdat rekening wordt gehouden met eventueel teruggewonnen activa. Bitget benadrukt dat de cijfers momentopnames zijn die kunnen wijzigen naarmate meer transacties worden geclassificeerd en getraceerd.

Implicaties voor de sector

De herstelcampagne betrekt beurzen, blockchainprojecten, securitybedrijven, stablecoin-uitgevers, bridges en andere infrastructuurproviders, die via Bitgets dashboard en API kunnen meekijken met de bewegingen van de aanvaller-adressen. De 5%-beloning geldt voor vrijwillige acties die direct tot bevriezing of terugwinning van getroffen fondsen leiden; freezes die al vóór de aankondiging van het programma tot stand kwamen, kunnen eveneens meetellen. Acties die uitsluitend voortvloeien uit gerechtelijke bevelen, opsporingsverzoeken of andere verplichte juridische processen zijn van de beloning uitgesloten.

Bitget wijst er zelf op dat het praktische herstel mede afhangt van waar de gestolen activa terechtkomen: stablecoin-uitgevers en gecentraliseerde beurzen kunnen bepaalde tegoeden blokkeren, terwijl naar zelf beheerde adressen verplaatste native cryptovaluta lastiger te stoppen zijn. Terugwinning van gestolen crypto blijft daardoor een onzekere en tijdrovende exercitie.

Wat beleggers nu moeten weten

Het bedrag van $387,5 miljoen is de huidige, door Bitget bevestigde omvang van de overdracht naar aanvaller-adressen – niet per se het uiteindelijke bedrag dat de beurs zelf moet dragen. Hoeveel daarvan definitief verloren gaat, hangt af van de resultaten van de tracing- en bevriezingscampagne.

Voor gebruikers verandert er vooralsnog weinig: opnames waren bij publicatie nog geschorst, terwijl stortingen en handel gewoon doorgingen. Bitget heeft toegezegd uiterlijk 26 september een update te geven over de opname-status, maar heeft niet bevestigd dat opnames dan daadwerkelijk hervatten. Het Recovery Bounty Program is bovendien geen garantie dat gestolen fondsen ook daadwerkelijk worden teruggevonden – Bitget bepaalt zelf de uiteindelijke geschiktheid en hoogte van elke beloning.