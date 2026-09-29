Near Intents heeft meer dan $50 miljoen aan verdachte geldstromen geïdentificeerd die verband hielden met de hack bij Bitget op 24 september, waarbij ongeveer $387,5 miljoen werd buitgemaakt. Van dat bedrag wist het beveiligingssysteem SHIELD $503.000 tijdens de uitvoering te bevriezen, terwijl circa $166.000 alsnog doorglipte. Het gaat om afgeronde schattingen, met volgens medeoprichter Alex Shevchenko van Aurora Labs een mogelijke toeschrijvingsfout tot 10%.

SHIELD identificeert en bevriest gestolen middelen

SHIELD is de geautomatiseerde risico-informatielaag van Near Intents, een protocol dat volgens de eigen cijfers dagelijks meer dan $100 miljoen aan cross-chain-handelsvolume verwerkt. Het systeem monitort transactiepatronen en verzamelt informatie van blockchain-informatiebureaus, KYT-aanbieders, onafhankelijke onderzoekers en sectorpartijen om verdachte activiteit te herkennen. Wanneer een patroon als risicovol wordt beoordeeld, kan SHIELD weigeren een transactieoffer te verstrekken of een reeds lopende overboeking stopzetten.

In dit geval filterde het systeem dubbele transacties uit de meer dan $50 miljoen aan geïdentificeerde pogingen. Een groot deel van de via cross-chain-diensten verplaatste cryptovaluta kwam uiteindelijk als ETH op Ethereum terecht, aldus Shevchenko. De bevroren $503.000 blijft geblokkeerd in afwachting van de juiste juridische en terugvorderingsprocedures rond het herstel.

Achtergrond: hack en oproep aan protocollen

Bitget-CEO Gracy Chen had voorafgaand al opgeroepen aan gedecentraliseerde protocollen om te voorkomen dat bekend gestolen activa via hun infrastructuur worden verplaatst, met name richting Thorchain. De interventie van Near Intents kwam daarmee op een moment dat de sector al onder druk stond om stelling te nemen.

Near Intents kondigde daarnaast aan af te zien van zijn aandeel in de terugvorderingsbeloning van Bitget, zodat er meer geld beschikbaar blijft voor de beurs om terug te vorderen. Chen noemde dit een voorbeeld van hoe een permissionless systeem hoort te functioneren zonder bekend gestolen geld te faciliteren, en bedankte het team achter Near Intents. Volgens haar is de zaak van groot belang, zowel voor Bitget als voor de bredere afwikkeling van de schade na het incident.

Spanning tussen open toegang en risicodetectie

Shevchenko benadrukte dat een permissionless systeem niet automatisch betekent dat de bouwers ervan witwassen moeten faciliteren; risicodetectie kan volgens hem worden ingebouwd zonder de toegang voor reguliere gebruikers te beperken. Hij waarschuwde ook walletaanbieders dat integraties met twijfelachtige liquiditeitsbronnen operators en gebruikers kunnen blootstellen aan juridische, regelgevende en reputatierisico’s.

Voor de hackers betekent het optreden concreet dat een protocol met een dagvolume van meer dan $100 miljoen hen grotendeels de toegang heeft ontzegd. Voor beleggers blijft van belang dat de genoemde bedragen – $387,5 miljoen gestolen, meer dan $50 miljoen aan pogingen, $503.000 bevroren en circa $166.000 doorgelaten – afgeronde schattingen zijn die nog niet als volledig onafhankelijk vastgestelde totalen gelden.