Een wallet die gekoppeld is aan de aanvaller achter de Bitget-hack heeft via THORChain ongeveer $6,3 miljoen aan ETH omgezet in bitcoin. Dat blijkt uit een review van CoinDesk van de transactiegegevens op het netwerk. De omzetting volgde nadat THORChain een verzoek van Bitget had afgewezen om adressen van de aanvaller te blokkeren.

De wallet voltooide 27 swaps en zette in totaal circa 2.390 ETH om in 75,2 BTC, die allemaal naar één ontvangstadres werden gestuurd. De orders werden ingediend tussen ongeveer 03:55 en 06:23 UTC op maandag, meestal in porties van rond de 100 ETH, elk gewaardeerd op circa $265.000 volgens de review. Vier aanvullende transacties met samen 400 ETH stonden nog open en zijn niet in dat totaal meegeteld.

Twee orders van 100 ETH werden slechts gedeeltelijk gevuld omdat een deel niet aan de gestelde minimumprijs voldeed, waardoor ongeveer 114 ETH naar de verzendende wallet terugkeerde. Blockchaintracker Lookonchain had de Ethereum-wallet eerder al aan de activiteit van de aanvaller gekoppeld. THORChain maakt dit soort omzettingen tussen ketens mogelijk zonder tussenkomst van een gecentraliseerde beurs, waardoor beide kanten van de transactie publiek zichtbaar blijven.

Schadebedrag herzien naar $387,5 miljoen

Bitget verhoogde zijn schatting van de naar de aanvaller overgebrachte middelen van ongeveer $351,6 miljoen naar $387,5 miljoen, nadat Zcash- en TRON-activa alsnog waren meegenomen in de berekening. De beurs zei dat de bijstelling voortkwam uit een vollediger analyse van het oorspronkelijke incident en niet uit nieuwe diefstal na de inbraak. Bitget detecteerde de ongeautoriseerde transfers op 24 september om 18:31 UTC en schortte daarop de opnames op, terwijl het stelde dat de cold wallets veilig bleven.

Mandiant en SlowMist assisteren bij het onderzoek naar de kwetsbaarheid in de wallet-infrastructuur, al heeft Bitget nog geen volledig openbaar verslag gegeven van hoe de aanvaller precies binnendrong. Compliance-bedrijf AMLBot traceerde op 27 september al ongeveer vier BTC naar een Wasabi CoinJoin-ronde, nadat middelen van TRON via Ethereum en THORChain waren verplaatst. CoinJoin combineert inputs en outputs van meerdere gebruikers in één transactie, wat een directe koppeling bemoeilijkt, al blijven de onderliggende bewegingen op de blockchain zichtbaar.

THORChain wijst selectieve blokkade af

Bitget-CEO Gracy Chen vroeg THORChain afgelopen weekend om de door de beurs geïdentificeerde adressen niet langer te bedienen. THORChain wees dat verzoek af en stelde dat zijn noodstop bedoeld is om het protocol zelf te beschermen, niet om individuele wallets of swaps selectief te bevriezen. Een netwerkbrede halt of beperking van een verbonden blockchain zou volgens het team ook transacties van andere gebruikers raken.

Beveiligingsbedrijf GoPlus betwistte die lezing en wees op validatorstemmen, signing controls en chain-specifieke pauzes die in de documentatie van THORChain staan beschreven. Het netwerk gebruikte zijn noodmaatregelen eerder al na een aanval van ongeveer $10,7 miljoen op een THORChain-vault in mei, waarbij de handel na circa vijf weken herstel werd hervat zonder dat de adressen van die aanvaller individueel werden geblokkeerd.

Gefaseerde hervatting van opnames

Bitget meldde daarnaast dat Circle ongeveer 99.990 USDC en Tether ongeveer 218.023 USDT gekoppeld aan de aanval had bevroren, los van de ETH-naar-BTC-swaps via THORChain. Volgens de gepubliceerde planning voor de hervatting van opnames gingen bitcoin-opnames op het Bitcoin-netwerk op 28 september om 08:00 UTC weer open, gevolgd door ETH-opnames op 29 september, USDT-opnames op 30 september en de resterende diensten op 2 oktober. De walletbewegingen bevestigen dat middelen zijn verplaatst, maar geven geen garantie over volledig herstel of over wat er uiteindelijk met de omgezette bitcoin gebeurt.