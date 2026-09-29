Bitget meldt een verlies van 387,5 miljoen dollar door frauduleuze opnames uit een deel van zijn hot- en warm wallets. Het bedrag werd in stappen bijgesteld: een eerste on-chain schatting kwam uit op circa 183 miljoen dollar, waarna Bitget zelf aanvankelijk 351,6 miljoen dollar noemde. De aanval werd op 24 september om 18:31 UTC gedetecteerd, aldus de exchange. Volgens CEO Gracy Chen bleven cold wallets en de bijbehorende private keys buiten schot: “Private key compromise has been ruled out,” zei ze.

Backend-walletsysteem misbruikt voor 19 ongeautoriseerde transfers

Bitget registreerde negentien afzonderlijke transfers die uit hot- en warm wallets werden weggesluisd. Aanvallers braken volgens de exchange in op een kritisch backend-walletsysteem en gebruikten dat om transfergegevens te spoofen, waardoor het autorisatieproces frauduleuze opnames goedkeurde alsof het om routinehandelingen ging.

Het logo van het cryptoplatform Bitget.

Onder de buitgemaakte activa bevond zich ongeveer 103 miljoen XRP, destijds circa 157 miljoen dollar waard, naast ETH en USDT. Andere berichtgeving over het incident noemt ook bewegingen van ether, USDC, Avalanche en BNB over meerdere netwerken, al presenteert Bitget zelf dat als aanvullende observaties en niet als bevestigd eigen feit. Mandiant en SlowMist onderzoeken hoe de aanvallers precies binnenkwamen; Bitget heeft wetshandhaving ingelicht en een on-chain traceeractie gestart. De precieze initiële toegangsmethode staat volgens Bitget nog niet vast, waardoor claims over een kwetsbaarheid in het backend-walletsysteem voorlopig als onderzoek moeten worden gelezen, niet als afgerond feit.

Private key compromise has been ruled out.

Die uitspraak van Chen trekt een scherpe grens tussen dit incident en hacks waarbij signeersleutels zelf worden gestolen. Het zegt echter niets over de exacte manier waarop de aanvaller toegang kreeg tot het backendsysteem, iets wat Bitget nog technisch onderzoekt.

Van Noord-Koreaanse aanwijzingen tot herstel van de fondsen

Bitget zegt dat voorlopig bewijs richting Noord-Koreaanse hackers wijst, onder meer op basis van IP-adressen die overeenkomen met VPN-diensten van een bekende DPRK-groep en een patroon dat lijkt op eerdere operaties. Een formele attributie heeft de exchange nog niet gemaakt. Opnames blijven opgeschort terwijl deposito’s en handel gewoon doorgaan.

Het User Protection Fund van Bitget bevat volgens Chen meer dan 464 miljoen dollar, genoeg om de schade van 387,5 miljoen dollar volledig te dekken, met circa 76 miljoen dollar over. Bybit-CEO Ben Zhou bood ondertussen hulp aan en wees op het eigen LazarusBounty-platform van Bybit om de gestolen fondsen mee te traceren.

Wat de aanval betekent voor exchangebeveiliging

Dat cold wallets standhielden terwijl hot- en warm wallets via gespoofte autorisatiedata werden leeggehaald, laat zien dat kwetsbaarheden zich niet alleen op het niveau van keybewaring bevinden. Ook de operationele laag, waar backend-systemen en goedkeuringsprocessen samenkomen, blijkt een aanvalsvector. Noord-Koreaanse betrokkenheid blijft door Bitget zelf als voorlopig bestempeld, niet als bevestigd.

Een crypto hardware wallet om digitale activa te beveiligen.

Wat beleggers nu moeten weten

Bitget houdt opnames opgeschort terwijl engineers de getroffen systemen herstellen en verstevigen. Chen zei dat de opschorting “shouldn’t take weeks,” zonder een exacte termijn te noemen. Ondanks het incident herbevestigt Chen de ambitie om Bitget binnen drie jaar naar de beurs te brengen, in een jaar dat volgens haar toch al lastig is voor crypto-IPO’s door concurrentie van AI- en ruimtevaartsectoren. Hoe snel en volledig gebruikers worden gecompenseerd, kan uiteindelijk net zo zwaar wegen bij beleggers als het incident zelf.