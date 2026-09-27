GoPlus Security meldt dat aanvallers bij de hack op Bitget niet de private keys van de exchange in handen kregen, maar de vertrouwensketen rond het ondertekenen van transacties manipuleerden. Daardoor konden ongeautoriseerde overboekingen als geldig door de systemen van Bitget worden geaccepteerd. Bitget zelf hield de schade in eerste instantie op ongeveer $351,6 miljoen, omgerekend circa 300 miljoen euro, terwijl opnames werden bevroren.

Hoe aanvallers Bitgets ondertekeningsproces misbruikten

De ongeautoriseerde overboekingen kwamen uit delen van Bitgets hot en warm wallets; de cold wallets bleven buiten schot. Volgens Bitgets eigen voorlopige bevindingen braken de aanvallers in op een kritiek backendsysteem van de walletinfrastructuur, vervalsten daar transactiegegevens en lieten vervolgens het reguliere, geautoriseerde ondertekeningsproces gewoon zijn werk doen. Private keys kwamen daarbij niet vrij, aldus Bitget.

Het logo van het handelsplatform Bitget.

Opnames werden stilgelegd terwijl handelen door kon gaan, en verdere uitstroom werd gestopt. Een deel van de gestolen middelen zou inmiddels zijn teruggehaald, al noemde Bitget geen concreet bedrag. Onder de buitgemaakte activa noemt Bitget ongeveer 102,9 miljoen XRP en 31.890 Ether, aangevuld met stablecoins als USDT en USDC en kleinere posities in Tether Gold, BNB, AVAX en TRX. Achtergrond over het oorspronkelijke beveiligingsincident en de eerste gemelde transfers plaatst deze cijfers in perspectief.

Waarom de Bitget-aanval verder gaat dan gestolen sleutels

Bitget trekt zelf de vergelijking met de hack op Bybit van februari 2025, waarbij aanvallers de computer van een ontwikkelaar bij Safe{Wallet} compromitteerden en via kwaadaardige interfacecode een cold-wallettransactie omleidden. De FBI schreef die aanval destijds toe aan het TraderTraitor-cluster, gelinkt aan de Lazarus Group. Bitget leende Bybit destijds 40.000 Ether zonder rente of onderpand; Bybit loste die lening binnen drie dagen af.

GoPlus ziet structurele overeenkomsten tussen beide incidenten, al blijft het precieze toegangspunt bij Bitget vooralsnog onbevestigd. Dat onderscheid is relevant: de technische analyse van GoPlus over het mechanisme staat los van de vraag wie er precies achter zit.

Wat dit betekent voor de cryptosector

Het incident laat zien dat de backendlaag waarin transacties worden voorbereid, een even kritiek zwak punt kan zijn als de sleutels zelf, ook al blijven die laatste ongemoeid. Bitget wijst naar zijn Protection Fund van meer dan $465 miljoen en stelt daarnaast over meer dan $1 miljard aan eigen kapitaal te beschikken om het verlies op te kunnen vangen.

CEO Gracy Chen liet weten dat IP-adressen en VPN-gebruik overeenkomen met een bekende Noord-Koreaanse hackersgroep, maar benadrukte zelf dat die toeschrijving nog niet volledig bevestigd is. Die nuance blijft staan zolang een onafhankelijke bevestiging ontbreekt.

Wat beleggers nu moeten weten

Opnames bij Bitget lagen stil terwijl handelen doorging, en een volledig incidentrapport is aangekondigd zonder concrete datum. Het exacte toegangspad tot de backend blijft onderwerp van onderzoek. Een latere raming spreekt van $387,5 miljoen schade, een dag na Bitgets eigen melding van $351,6 miljoen – de discrepantie is in de beschikbare bronnen niet opgehelderd en wordt hier dan ook niet stilzwijgend samengevoegd. Meer over het herziene schadebedrag en de aanhoudende opnameblokkade is elders op deze site te vinden. De echte test volgt zodra opnames weer opengaan en blijkt hoeveel gebruikers hun tegoeden opvragen.