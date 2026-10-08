Grayscale heeft BitGo Bank & Trust toegevoegd als custodian voor een deel van de HYPE-bezittingen in zijn Hyperliquid Staking ETF. De wijziging blijkt uit een SEC-filing, meldt NewsBTC. Daarmee krijgt de custody-infrastructuur achter het stakingproduct een extra partij.

BitGo krijgt rol in de bewaring van HYPE

BitGo levert custody- en safekeepingdiensten voor een deel van de HYPE die de trust aanhoudt. Het gaat om de Grayscale Hyperliquid Staking ETF: een beursproduct dat blootstelling biedt aan HYPE en staking met de token combineert.

De beschikbare berichtgeving noemt BitGo als aanvullende custodian, maar geeft geen verdeling van de tokens over de betrokken bewaarders. Ook vermeldt de primaire bron geen fondsomvang, HYPE-aantal of stakingpercentage. Die gegevens zijn daarom niet nodig om de kern van de wijziging vast te stellen: BitGo krijgt een bewaarrol voor een deel van de activa.

Een extra custodian kan de operationele flexibiliteit vergroten en de afhankelijkheid van één aanbieder beperken. Dat is een mogelijke functie van de opzet, geen garantie dat risico’s verdwijnen. Bewaring blijft afhankelijk van procedures rond toegang, beveiliging en de scheiding van activa. Die afweging speelt ook bij bredere regels voor crypto-custody en institutionele bewaring.

Staking stelt aanvullende eisen aan custody

Hyperliquid groeide uit een crypto-native tradingecosysteem rond een on-chain platform voor perpetual futures. HYPE is nauw verbonden met dat ecosysteem. Dat een staking-ETF rond de token publiek toegankelijk is, markeert volgens de berichtgeving een nieuwe fase in de ontwikkeling van de markt.

Een product dat tokens staket, moet meer organiseren dan de passieve bewaring van activa. De beheerder moet rekening houden met de interactie tussen tokens en netwerkvalidatie, de verwerking van eventuele rewards en de liquiditeit van posities die bij staking betrokken zijn. Hoe die onderdelen precies zijn ingericht, wordt in de beschikbare berichtgeving over de toevoeging van BitGo niet nader gespecificeerd.

De combinatie van een beursproduct en on-chain staking maakt de institutionele verpakking van HYPE relevant naast de ontwikkeling van het project zelf. Dezelfde spanning tussen staking en een gereguleerd beursproduct speelt bij andere crypto-ETF’s, waaronder producten rond staking met TRX. De details verschillen per product en mogen niet zonder meer worden gelijkgesteld.

Wat de wijziging betekent voor beleggers

De toevoeging van BitGo past in een bredere ontwikkeling waarbij marktpartijen custody, staking en fondsadministratie voor proof-of-stake-activa op institutionele producten afstemmen. Crypto-ETF’s moeten onderliggende activa veilig bewaren, operationele risico’s beheersen en voldoen aan de vereisten die bij beursgenoteerde effecten horen. Naarmate een fonds naast bewaren ook staking uitvoert, nemen de operationele aandachtspunten toe.

Voor HYPE verandert de extra custodian op zichzelf niets aan de beleggingscase of de koersverwachting. De wijziging toont vooral hoe de infrastructuur rond een token uit een on-chain handelsomgeving wordt aangepast aan een beursproduct. De belangstelling voor die overgang is ook zichtbaar in de bredere aandacht voor Hyperliquid en HYPE.

Beleggers kunnen custody, staking, de behandeling van rewards en liquiditeitsbeheer het best als afzonderlijke operationele factoren beoordelen. De bekendgemaakte wijziging bevestigt dat BitGo een deel van de HYPE namens de ETF bewaart, maar geeft geen verdere details over de verdeling of de omvang van die positie. Dat beperkt wat uit de custody-update alleen kan worden afgeleid.