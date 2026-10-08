Bitmine stopt met ETH kopen zodra het 5% van de circulerende voorraad bezit; de onderneming heeft die grens met circa 4,9% inmiddels bijna bereikt. De aankondiging kan de aanhoudende koopdruk op ETH veranderen en viel samen met een daling van BMNR.

Bitmine nadert de grens van 5%

Voorzitter Tom Lee kondigde de stop aan tijdens Token2049 in Singapore op woensdag 7 oktober 2026. Bitmine had toen 6.016.414 ETH in bezit, ongeveer 4,9% van de 122,1 miljoen circulerende tokens, meldt Benzinga.

Volgens Lee resteert ongeveer 100.000 ETH voordat Bitmine de grens bereikt. De onderneming kocht in de week vóór de aankondiging voor 41 miljoen dollar aan ETH. Bij een vergelijkbaar tempo zou het nog ongeveer zes tot zeven weken duren om de resterende tokens te verzamelen; dat is een indicatie op basis van het gemelde aankooptempo, geen vaste planning.

Bitmine kocht sinds de start van zijn treasurystrategie in juni 2025 iedere week ETH. Die consistente aankopen maakten het bedrijf tot een terugkerende bron van vraag. De ETH-aankopen van Bitmine onder Tom Lee passen in een strategie die de omvang van de positie centraal stelt.

Wat betekent het plafond voor ETH en BMNR?

De aangekondigde bovengrens markeert een mogelijke omslag: zodra Bitmine 5% bezit, stopt het volgens Lee met verdere accumulatie. Dat neemt niet weg dat een onderneming met bijna een twintigste van de circulerende voorraad een aanzienlijke positie inneemt. De gevolgen voor de markt hangen mede af van de vraag of andere bedrijven vergelijkbare treasurystrategieën volgen.

Bitmine had volgens Benzinga 643 miljoen dollar aan cash en verhandelbare effecten. Dat was op het moment van berichtgeving meer dan tweemaal het bedrag dat nodig zou zijn om de resterende aankoop tegen de toenmalige prijs af te ronden. Die financiële ruimte betekent niet dat de onderneming het volledige bedrag ook daadwerkelijk voor ETH zal inzetten.

De aankoopstrategie speelt tegen een bredere achtergrond van institutionele vraag en verkoopdruk. Zo kunnen uitstromen uit ETH-ETF’s een ander beeld geven van de vraag dan de aankopen van één grote treasury. Ook de plannen rond staking binnen een Ethereum-ETF illustreren hoe instellingen hun blootstelling aan ETH benaderen.

BMNR daalde op woensdag 7 oktober ongeveer 6% na de aankondiging. De marktgegevens in het Benzinga-artikel noteerden een koers van 24,51 dollar, een verlies van 6,47%. Die cijfers horen bij de publicatie op die datum en zijn geen actuele koersinformatie.

Technisch wees het aandeel af rond 29 dollar en zakte het onder de 20-daagse EMA rond 26 dollar. Daarna testte BMNR steun rond 24 dollar; de RSI stond op 46,62. De koers noteerde op dat moment nog boven de 50-, 100- en 200-daagse EMA’s, waardoor de bredere opwaartse trend volgens de analyse intact bleef ondanks de terugval.

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Wat kunnen beleggers verwachten?

De eerstvolgende stap is de resterende circa 100.000 ETH, waarna Bitmine volgens de aangekondigde strategie stopt met kopen zodra de 5%-grens is bereikt. De geschatte zes tot zeven weken zijn afhankelijk van het aankooptempo en vormen geen garantie dat de grens op dat moment wordt gehaald.

Voor ETH-beleggers verschuift de aandacht daarmee van de wekelijkse aankopen van Bitmine naar de vraag wat die aanhoudende vraag vervangt. Benzinga wijst ook op de bredere kwestie van meerdere bedrijven die dezelfde beperkte voorraad willen opbouwen. Hoe dat uitpakt voor liquiditeit en prijs hangt af van hun daadwerkelijke aankopen en van de vraag van andere marktpartijen.