Bybit rapporteerde 11,46% minder USDT in klanttegoeden en 62,41% meer USDe in zijn 40e proof-of-reserves-rapport. Ook de gebruikersbalansen van Bitcoin en Ether stegen, blijkt uit de momentopname van 23 september, waarover crypto.news berichtte.

Bybit meldt daling van USDT en groei van USDe

De USDT-tegoeden van gebruikers kwamen uit op circa 3,59 miljard tokens. Bybit rapporteerde daartegenover ongeveer 3,96 miljard USDT in wallets, goed voor een reserve-ratio van 110%. De balansen van USDe stegen tot circa 516 miljoen tokens.

De snapshot werd genomen op 23 september om 03:00 UTC. De Bitcoin-balans van gebruikers bedroeg 56.131 BTC, tegenover 58.721 BTC in wallets; dat komt neer op een reserve-ratio van 104%. De ETH-balans stond op circa 551.869 ETH, tegenover 570.018 ETH in wallets, met een ratio van 103%.

Ten opzichte van de snapshot van 26 augustus stegen de BTC- en ETH-gebruikersbalansen respectievelijk 0,24% en 2,96%. De waarde van de gerapporteerde mainstream assets bedroeg 19,6 miljard dollar, tegenover 18,1 miljard dollar in het vorige rapport. Hacken heeft het rapport onafhankelijk beoordeeld.

Wat proof-of-reserves wel en niet aantoont

Een reserve-ratio boven 100% betekent dat de gerapporteerde wallettegoeden op het moment van de snapshot groter waren dan de bijbehorende opgenomen klantverplichtingen. Het percentage is geen rendement voor klanten en zegt op zichzelf niets over de kwaliteit of directe beschikbaarheid van alle middelen.

Proof-of-reserves registreert saldi op één tijdstip. De cijfers verklaren dus niet waarom USDT-tegoeden daalden, noch of gebruikers hun tokens naar USDe, BTC, ETH of andere activa verplaatsten. Bybit gebruikt een Merkle-tree waarmee klanten kunnen controleren of hun saldo in de opgenomen verplichtingen zit, en publiceert walletadressen.

De rapportage omvatte 50 tokens, maar dat betekent niet dat Bybit in september simpelweg de dekking uitbreidde van 40 naar 50 tokens. De beurs meldde dat de huidige set tien andere activa bevat, waaronder PUMP, SUI en XPL. Bybit publiceert proof-of-reserves-rapporten sinds december 2022; zulke rapporten vormen geen volledige financiële audit van alle activa en verplichtingen buiten de opgegeven reikwijdte. Dat onderscheid is relevant bij de beoordeling van liquiditeit en reservekwaliteit.

Wat de verschuiving betekent voor beleggers

De tegengestelde beweging van USDT en USDe is een datapunt over de samenstelling van klantbalansen op Bybit, geen bewijs van een structurele rotatie of een marktbrede trend. De cijfers stellen evenmin vast dat de liquiditeitskwaliteit is verbeterd of verslechterd. De reservepositie van USDC biedt een extra vergelijking: circa 334,8 miljoen USDC aan gebruikersactiva stond tegenover 748,3 miljoen dollar in wallets, een ratio van 223%.

De verschuivingen in stablecoinbalansen op beurzen zijn relevant voor de concurrentie tussen dollaractiva, maar de onderliggende risico’s moeten per activum en platform worden beoordeeld. Voor Bybit blijft de kern dat USDT met 11,46% daalde tot circa 3,59 miljard, terwijl USDe met 62,41% groeide tot circa 516 miljoen tokens. De volgende snapshots moeten uitwijzen of die beweging aanhoudt; één momentopname zegt niets definitiefs over de volledige financiële positie van de beurs.