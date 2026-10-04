De SEC heeft een regelwijziging van Cboe BZX goedgekeurd waarmee zes producten van Volatility Shares’ VS Trust kunnen worden genoteerd, waaronder ETP’s met 3x dagelijkse blootstelling aan Bitcoin en Ethereum. Handel kan pas beginnen zodra de registratie van elk fonds effectief is; een startdatum is nog niet vastgesteld, meldt TradingView.

SEC geeft groen licht voor zes producten

De goedgekeurde reeks omvat producten die het dagelijkse rendement van Bitcoin, Ethereum, goud, zilver, ruwe olie en aardgas met een factor drie nastreven. De regelwijziging maakt notering op Cboe BZX mogelijk, maar betekent niet dat de fondsen al verhandelbaar zijn. Voor elk product moet de registratie eerst effectief worden.

Het hoofdkantoor van de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).

Daarmee komen de crypto-ETP’s in dezelfde productreeks als hefboomproducten op grondstoffen. De uitbreiding past in de groeiende Amerikaanse markt voor gereguleerde crypto-beleggingsproducten, waar ook de vraag naar Bitcoin- en Ethereum-ETF’s een rol speelt. De nieuwe fondsen voegen een ander risicoprofiel toe: niet alleen blootstelling aan de onderliggende markt, maar een dagelijkse doelstelling van driemaal de beweging.

Dagelijkse doelstelling is geen meerdaags rendement

De 3x-factor geldt voor het dagelijkse rendement van de benchmark. Dat is geen belofte dat een belegger over een week of maand precies driemaal de koersverandering van Bitcoin of Ethereum behaalt. Volatility Shares wees in eerdere documentatie voor een hefboomproduct op Bitcoin op het risico dat rendementen over langere perioden kunnen afwijken van de beoogde dagelijkse multiple en zelfs in de tegenovergestelde richting kunnen uitkomen.

Dat verschil is relevant wanneer de onderliggende markt sterk schommelt. Door het dagelijkse karakter kan de uitkomst over meerdere handelsdagen sterk uiteenlopen van een eenvoudige vermenigvuldiging van de totale koersbeweging. De goedkeuring geeft dus extra keuze aan actieve beleggers, maar maakt de producten niet tot een rechtstreekse vervanging voor spotblootstelling. Ook de bredere uitbreiding van het Ethereum-ETF-aanbod verandert niets aan dat specifieke hefboomrisico.

IBIT kruist gemiddelden terwijl instroom aantrekt

Naast de goedkeuring rapporteerde TradingView een golden cross voor BlackRocks iShares Bitcoin Trust (IBIT). Het 50-daags voortschrijdend gemiddelde stond op 41,97 en kwam daarmee boven het 200-daags gemiddelde van 41,92. Handelaren lezen zo’n kruising vaak als een positief technisch signaal, maar het is geen koersvoorspelling en garandeert geen verdere stijging. IBIT blijft een belangrijke naam in de Amerikaanse markt voor Bitcoin-fondsen, waar ook BlackRock en zijn Bitcoin-blootstelling veel aandacht krijgen.

Volgens SoSoValue noteerden Amerikaanse spot-Bitcoin-ETF’s op 1 oktober gezamenlijk 102,67 miljoen dollar netto-instroom. IBIT trok die dag 195,57 miljoen dollar aan, terwijl de totale nettoactiva van de fondsen 109,34 miljard dollar bedroegen. De instroom bij IBIT lag daarmee boven het nettototaal van de groep, wat betekent dat uitstroom bij andere fondsen het gezamenlijke bedrag drukte.

De marktgegevens zijn momentopnamen: Bitcoin noteerde in de berichtgeving rond 84.800 dollar, ruim 0,2 procent lager over 24 uur. Het particuliere sentiment rond BTC verschoof op Stocktwits van neutraal naar bearish, terwijl het gesprekvolume van laag naar normaal ging. Die signalen staan los van de productgoedkeuring en vormen geen aanwijzing voor de toekomstige prestaties van de nieuwe ETP’s.

Voor beleggers is de kern dat de SEC de notering mogelijk maakt, maar dat de producten nog niet handelen. De dagelijkse 3x-doelstelling kan de blootstelling aan koersbewegingen vergroten, terwijl het rendement over langere perioden wezenlijk kan afwijken. De golden cross bij IBIT is evenmin een voorspelling voor Bitcoin of Ethereum. Zolang de registraties niet effectief zijn, ontbreekt bovendien een vastgestelde handelsdatum.