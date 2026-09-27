De European Banking Authority wil dat de Europese Commissie cryptoleningen en diensten die klanten toegang geven tot gedecentraliseerde leenprotocollen onder MiCA brengt. De aanbeveling maakt deel uit van de lopende Commissie-review van de crypto-verordening en is nog geen geldend toezicht: invoering zou wetgevende wijzigingen vereisen.

EBA wil cryptoleningen en DeFi-toegang onder MiCA brengen

De EBA vraagt de Commissie om een kosten-batenanalyse van wetswijzigingen die de intermediatie van crypto-lenen en -uitlenen zouden toevoegen aan de lijst diensten die onder MiCA gereguleerd zijn. De aanbevelingen gaan verder dan gecentraliseerde cryptouitleners en kijken ook naar hoe gereguleerde bedrijven klanten toegang geven tot leningen via een blockchainprotocol.

Mogelijke maatregelen zijn geschiktheidstoetsen voor gebruikers, limieten op hefboomwerking en extra openbaarmakingsverplichtingen voor aanbieders. Waar gereguleerde cryptobedrijven fungeren als toegangspoort tot decentrale leendiensten, oppert de toezichthouder ook een certificeringsregeling voor DeFi-leenprotocollen. Daarnaast noemt de EBA mogelijke beperkingen voor leningen die gebruikmaken van asset-referenced tokens of e-money tokens waarvoor MiCA-autorisatie vereist is. De consultatie van de Commissie over de MiCA-review staat volgens de gepubliceerde bron open tot 30 september.

Waarom MiCA nu naar DeFi en lending kijkt

MiCA biedt sinds de volledige inwerkingtreding op 30 december 2024 een EU-breed kader voor cryptouitgevers en crypto-asset service providers, terwijl de regels voor asset-referenced en e-money tokens al zes maanden eerder van kracht werden. Lenen en uitlenen vallen echter niet volledig onder de bestaande dienstcategorieën, wat de EBA als een regelgevende leemte beschouwt nu de grens tussen gecentraliseerde en gedecentraliseerde financiële diensten door groeiend AI-gebruik en DeFi-toegang via cryptobedrijven minder scherp wordt.

Het Europees Parlement vroeg de Commissie al in een beleidspositie van juli om te onderzoeken of DeFi, staking, crypto lending en borrowing, NFT’s en tokenized financial assets verdere behandeling onder MiCA nodig hebben. Op nationaal niveau hield Malta’s financiële toezichthouder in juni een consultatie voor een nieuwe categorie voor DAOs en andere DeFi-entiteiten, wat aansluit bij bredere discussies over hoe gedecentraliseerde financiële toepassingen binnen bestaande financiële regels moeten vallen. Hoe de Commissie deze signalen precies verwerkt, moet nog blijken uit het vervolg op de review.

Het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg

Wat de aanbevelingen kunnen betekenen voor de sector

Als de Commissie besluit wetgeving voor te stellen, kunnen crypto-asset service providers die leningen bemiddelen of een interface bieden waarmee klanten DeFi-protocollen bereiken nieuwe verplichtingen krijgen op het gebied van geschiktheid, hefboomlimieten en openbaarmaking. Hoe zo’n regime er precies uitziet, hangt af van keuzes die de Commissie nog moet maken; de EBA presenteert opties, geen aangenomen regels.

Het gat tussen bestaande MiCA-vergunningen en de praktijk is nu al zichtbaar bij sommige aanbieders. Nexo meldde in juli dat custody en brokerage voor klanten in de Europese Economische Ruimte via gereguleerde Duitse partners Tangany en DLT Finance lopen, terwijl de Earn-producten en cryptogedekte leningen van het bedrijf apart worden aangeboden en buiten de MiCA- en MiFID-vergunningen van die partners vallen. Stablecoinleningen krijgen los daarvan aandacht: de EBA noemt mogelijke beperkingen rond asset-referenced en e-money tokens waarvoor autorisatie vereist is, een lijn die aansluit bij eerdere oproepen van Europese centrale banken om de MiCA-regels rond stablecoin-rendement uit te breiden. Hoe cryptobedrijven die actief zijn in Europa hierop anticiperen, hangt samen met de vergunningstrajecten die al onder MiCA lopen. De EBA-aanbevelingen vloeien nu samen met reacties van andere toezichthouders en marktpartijen in de beoordeling van de Commissie, die moet bepalen of een wetsvoorstel volgt.