De Sui Foundation investeert 30 miljoen dollar in DATA Network, dat zijn zelfstandige blockchain wil beëindigen en de bestaande DATA-tokens één-op-één naar Sui wil migreren. De migratiedatum is nog niet bekend. Crypto.news meldt dat de overgang onderdeel is van een overeenkomst tussen de Sui Foundation en DATA Foundation.

DATA Network wordt een protocol op Sui

Na de migratie draait DATA Network als protocol op Sui in plaats van op een eigen blockchain. De Sui Foundation wordt daarmee de grootste institutionele investeerder in DATA Network, naast de bestaande houders PIP Labs en DATA Foundation.

Volgens het aangekondigde plan ontvangt een houder voor elke bestaande DATA-token één token op het nieuwe netwerk. De foundations stellen dat economische rechten en governance-rechten minstens gelijkwaardig blijven. Ook bestaande lock-ups en vestingschema’s zouden zonder wijzigingen overgaan.

De huidige blockchain blijft actief totdat de overgang is voltooid. Een migratiedatum, waardering, financiële structuur en het exacte aantal tokens in de investering zijn niet bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk of exchanges en custodians de migratie automatisch verwerken. Er is nog geen verplichte actie voor tokenhouders aangekondigd; de foundations zeggen later een tijdschema en instructies te publiceren.

De overgang past in een bredere trend van projecten die een eigen chain beëindigen en naar een ander netwerk verhuizen. De gevolgen hangen mede af van de technische uitvoering: bij DATA Network zijn de procedures voor tokenhouders nog niet uitgewerkt. Een vergelijkbare overstap van een eigen blockchain naar een ander netwerk speelde bij de sluiting van Harmony’s blockchain.

Van intellectueel eigendom naar AI-data

In juni 2026 veranderde Story Protocol zijn naam in DATA Foundation en verschoof de focus van algemene licenties voor intellectueel eigendom naar AI-trainingsdata. De oorspronkelijke IP-token werd hernoemd naar DATA. Het project richt zich sindsdien op het registreren van data-eigendom, licenties en betalingen.

Centraal staat Trace, een register dat de herkomst van bijdragen en de bijbehorende rechten en betalingen vastlegt. DATA Foundation meldt dat Trace meer dan 250 miljoen bijdragen heeft geregistreerd en gemiddeld ruim drie miljoen receipts per dag verwerkt. Die cijfers zijn in het beschikbare materiaal niet onafhankelijk gecontroleerd. Genoemde toepassingen zijn Kled, Numo en Oto; volgens de aankondiging is Kled bezig met het onboarden van meer dan 1,5 miljard records.

De inzet van blockchaininfrastructuur voor AI-toepassingen krijgt ook buiten DATA Network aandacht, waaronder bij initiatieven rond AI-agents en cryptowallets. Voor DATA Network draait de aangekondigde overgang specifiek om herkomstregistratie, licenties en opslag van trainingsdata.

Walrus wordt geplande opslaglaag

Walrus moet de standaardopslaglaag worden voor toepassingen van DATA Foundation. Sui verwerkt transacties en eigendomsinformatie; Walrus is bedoeld voor grote bestanden en toegangsbeheer. De geplande integratie brengt registratie, opslag en licentiëring van datasets samen binnen de Sui-infrastructuur.

DATA Foundation wil versleutelde kopieën van originele datasets op Walrus opslaan, zodat bevoegde gebruikers registraties met de broninformatie kunnen vergelijken. Dat zijn aangekondigde ontwikkelplannen, geen onafhankelijke garantie over de kwaliteit of juridische status van elke dataset.

Voor tokenhouders zijn de kernpunten de investering van 30 miljoen dollar en de aangekondigde migratieverhouding van één op één. De oude blockchain blijft volgens de aankondiging draaien tot de overgang is afgerond, maar de datum, technische updates en afhandeling door dienstverleners ontbreken nog. De volledige betaling van de investering is evenmin bevestigd. Praktische stappen worden pas duidelijk wanneer de foundations hun migratieschema en instructies publiceren.