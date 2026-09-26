De Europese toezichthouder ESMA start vanaf 2027 een nieuwe Union Strategic Supervisory Priority (USSP) gericht op digitale innovatie. De eerste inhoudelijke focus ligt op de manier waarop onder toezicht staande entiteiten artificial intelligence en tokenisatie inzetten, meldt ESMA in een officiële mededeling van 23 september 2026.

Doel van de nieuwe prioriteit is dat toezichthouders over voldoende expertise en capaciteit beschikken om opkomende technologieën te beoordelen, zonder de bescherming van beleggers en bestaande waarborgen los te laten. Dat is direct relevant voor de manier waarop getokeniseerde activa hun weg vinden naar de Europese financiële infrastructuur.

Wat een USSP betekent

USSP’s zijn de convergentie-instrumenten waarmee ESMA hoog-risicogebieden van strategisch belang binnen de EU aanwijst. Ze sturen toezichtcapaciteit richting de risico’s die het meest bepalend zijn voor beleggersbescherming, financiële stabiliteit en het ordelijk functioneren van de Europese financiële markten.

De nieuwe digitale-innovatieprioriteit komt niet in de plaats van bestaand toezicht, maar loopt naast de USSP voor cyber- en operationele veerkracht, die sinds 2025 van kracht is. Tegelijk sluit ESMA in 2026 de USSP over ESG-disclosures af, een traject dat in 2023 werd gelanceerd en volgens de toezichthouder heeft bijgedragen aan betere duurzaamheidsinformatie voor beleggers.

AI en tokenisatie als startpunt

Voor de uitvoering werkt ESMA samen met de nationale bevoegde autoriteiten (National Competent Authorities) in de lidstaten. De initiële focus ligt op hoe gereguleerde partijen AI en tokenisatie daadwerkelijk gebruiken, terwijl de toezichthouder aangeeft flexibel te willen blijven om toekomstige technologische ontwikkelingen mee te nemen zodra die zich aandienen.

De mededeling verwijst expliciet naar uitdagingen rond geavanceerde modellen zoals frontier AI, zonder daarbij al concrete toezichtinstrumenten of governance-eisen te specificeren. Dat past in een bredere lijn waarin ESMA eerder al liet weten dat het aanbieden van bepaalde prediction-marketcontracten in de EU doorgaans onder vergunningplicht valt.

Voor de tokenisatiemarkt is de aankondiging vooral een signaal dat toezicht meebeweegt met de groei van getokeniseerde reële activa, een segment dat de afgelopen periode snel is uitgebreid, zoals blijkt uit de opmars van tokenized real-world assets.

Vooruitblik

De digitale-innovatie-USSP gaat vanaf 2027 formeel van start en blijft naast de bestaande cyber- en operationele-resiliencepriorteit bestaan. ESMA benadrukt dat de aanpak flexibel blijft, zodat toekomstige technologische ontwikkelingen, waaronder frontier AI, in de toezichtstrategie kunnen worden meegenomen zonder dat daar op dit moment al een concreet tijdpad of rapportagemoment aan is gekoppeld.