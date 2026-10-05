Payward heeft SGB Net geïntegreerd, zodat geselecteerde institutionele klanten in Azië en de Golf kwalificerende transacties 24/7 in Amerikaanse dollars kunnen afwikkelen. De eerste uitrol is beperkt tot dollars, ondersteunde jurisdicties en een selecte groep klanten, meldt crypto.news op basis van de aankondiging van Payward op 5 oktober 2026.

Payward en SGB openen realtime dollarafwikkeling

SGB Net is het realtime, meervaluta-clearingnetwerk van Singapore Gulf Bank. Via de koppeling kunnen in aanmerking komende klanten van SGB geld bij Payward storten en die middelen direct beschikbaar maken voor handel, ook in het weekend en buiten reguliere bankuren.

De samenwerking bevat ook een liquiditeitscomponent. Singapore Gulf Bank sluit aan op Kraken Prime, de institutionele handelsinfrastructuur van Payward, en wil die de komende maanden gebruiken als extra bron voor liquiditeit en de prijsstelling van transacties voor eigen klanten.

Voor de eerste fase zijn alleen Amerikaanse dollars bevestigd. De bedrijven verwachten later meer valuta en klanten toe te voegen, maar hebben daarvoor geen tijdschema bekendgemaakt. Ook zijn er geen cijfers gepubliceerd over het verwachte handelsvolume, de ondersteunde cryptovaluta of het aantal instellingen dat bij de eerste uitrol betrokken is.

SGB Net verwerkt volgens Payward en Singapore Gulf Bank inmiddels meer dan 20 miljard dollar aan fiattransacties per maand. Dat bedrag is afkomstig van de bedrijven en was niet onafhankelijk geaudit in het materiaal dat voor de berichtgeving is beoordeeld. Singapore Gulf Bank is volgens de primaire berichtgeving gelicentieerd als conventionele wholesale bank door de centrale bank van Bahrein.

Van SoFi tot SGB: Paywards bankinfrastructuur groeit

De overeenkomst bouwt voort op een eerdere samenwerking tussen SoFi en Payward in september, die volgens de primaire berichtgeving gekwalificeerde institutionele klanten 24/7 toegang gaf tot dollartransfers. De SGB-koppeling brengt een vergelijkbaar model naar geselecteerde jurisdicties in Azië en de Golf, maar via een afzonderlijk banknetwerk.

SGB Net werd in mei 2025 gelanceerd als realtime clearingnetwerk voor bedrijven in conventionele en digitale financiële markten. De bank heeft daarnaast verbindingen aangekondigd met J.P. Morgan via Wire 365 en met Standard Chartered voor clearing en afwikkeling in meerdere valuta.

Payward breidt ook zijn gereguleerde infrastructuur in de Verenigde Staten uit. Het bedrijf heeft bij het Office of the Comptroller of the Currency een aanvraag ingediend voor een crypto trust charter. Bij de laatste beoordeling waarop de primaire bron zich baseert, was daarvoor nog geen definitieve goedkeuring verleend. Die institutionele uitbreiding raakt aan een bredere ontwikkeling rond getokeniseerde activa en marktinfrastructuur van Kraken.

De praktische betekenis van afwikkeling buiten bankuren

De koppeling adresseert een operationele mismatch: digitale-assetmarkten handelen doorlopend, terwijl traditionele banken vaak werken met vaste verwerkingstijden en cut-offs. Met SGB Net kunnen deelnemende klanten fiatgelden overmaken zonder op de eerstvolgende normale bankdag te wachten.

Dat betekent niet dat alle klanten van SGB automatisch toegang krijgen. De dienst is voorlopig beperkt tot geselecteerde institutionele klanten in ondersteunde jurisdicties; alleen dollarafwikkeling is publiek bevestigd en een datum voor uitbreiding ontbreekt. Het maandelijkse volume van meer dan 20 miljard dollar geeft bovendien de claim van de bedrijven weer, niet een onafhankelijk geverifieerde maatstaf.

De constructie koppelt dus twee verschillende onderdelen van institutionele handel: de verplaatsing van bankgeld via SGB Net en toegang tot digitale-assetliquiditeit via Kraken Prime. De betekenis op korte termijn hangt vooral af van de beperkte eerste uitrol en van de vraag of de bedrijven later daadwerkelijk nieuwe valuta en klantgroepen toevoegen.