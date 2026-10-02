Het IMF keurt circa $138 miljoen vrij voor El Salvador nadat het twee reviews van het financieringsprogramma heeft afgerond. De waiver voor een niet-gehaalde voorwaarde rond Bitcoinaccumulatie houdt de financiering op koers, maar het Fonds verwacht geen verdere accumulatie buiten gedocumenteerde donaties en wil de resterende staatsrol in crypto afbouwen, meldt crypto.news.

Waiver na gemiste Bitcoinvoorwaarde

De raad van bestuur van het IMF rondde op 1 oktober 2026 de tweede en derde review af van het 40 maanden durende programma. Dat loopt via een Extended Fund Facility van $1,4 miljard. De vrijgave bedraagt SDR 101,96 miljoen, door het IMF omgerekend naar ongeveer $138 miljoen. Bloomberg rapporteerde een bedrag van $139 miljoen; het verschil lijkt voort te komen uit de gebruikte afronding.

Hoofdkantoor van het Internationaal Monetair Fonds (IMF)

Meerdere prestatiecriteria waren niet gehaald, waaronder de voorwaarde over Bitcoinaccumulatie. Het IMF verleende waivers na corrigerende maatregelen en hernieuwde toezeggingen van de Salvadoraanse autoriteiten. Volgens de documentatie van El Salvador kwamen recente Bitcoin-toevoegingen uit private donaties en zijn daarvoor geen publieke middelen gebruikt. Binnen de huidige programmaverplichtingen verwacht het Fonds geen verdere accumulatie buiten die gedocumenteerde donaties.

Chivo en de resterende staatsrol

De Bitcoinvoorwaarde beperkt vrijwillige accumulatie door de publieke sector. Eerdere programmastukken maakten daarbij onderscheid tussen aankopen of mining enerzijds en Bitcoin die via inbeslagnames of vergelijkbare handhavingsmaatregelen wordt verkregen anderzijds. In 2025 wijzigde El Salvador bovendien de Bitcoin Law: private bedrijven hoeven Bitcoin niet langer verplicht te accepteren en belastingen moeten in Amerikaanse dollars worden betaald.

Ook Chivo, de wallet die deel uitmaakte van de landelijke Bitcoinuitrol, blijft onderdeel van de afspraken. Volgens het IMF zijn het meerderheidsbelang en de operationele controle overgedragen aan een private operator. De overheid behield aanvankelijk een minderheidsbelang en bewaartaken voor klantactiva; het IMF wil dat de resterende publieke blootstelling volledig wordt beëindigd. De uiteenlopende opvattingen over Bitcoin als strategisch bezit vormen bredere context voor die beleidskeuze en de spanning tussen staatsstrategie en financieringsvoorwaarden.

Rapportage en economische vooruitzichten

De voorwaarden gaan verder dan het beperken van nieuwe Bitcoinaccumulatie. De autoriteiten moeten de rapportage over crypto-activa die door publieke lichamen worden gecontroleerd verbeteren en actuele informatie over overheidswallets bijhouden. Het IMF vraagt daarnaast om sterkere openbaarmaking en toezicht rond crypto-activa en aanbieders van cryptodiensten, en noemt wijzigingen in de Digital Asset Issuance Law als onderdeel van het regelgevingswerk.

Voor de financiering betekent de waiver dat het programma doorgaat, niet dat de eerdere grens is verdwenen. Het IMF raamt de reële economische groei op 4,5% in 2026 en 4% in 2027, na een geschatte groei van 3,9% in 2025. De internationale reserves worden geraamd op $5,35 miljard in 2026 en $6,17 miljard in 2027. De resterende staatsblootstelling aan Chivo, de openbaarmaking van crypto-activa en de volgende programmareviews blijven bepalend voor de voortgang.