Binance voert vanaf 1 november nieuwe gegevenscontroles in voor internationale cryptotransfers van Braziliaanse gebruikers. Zij moeten het doel van de transactie en het type tegenpartij opgeven; zonder ingevulde vragenlijst kan een internationale opname niet worden ingediend, meldt crypto.news.

Inkomende transfers uit het buitenland kunnen tijdelijk in behandeling blijven en in bepaalde gevallen worden teruggestuurd als de vereiste informatie ontbreekt. De maatregel blokkeert niet alle cryptotransfers: binnenlandse transfers tussen Braziliaanse ingezetenen blijven volgens de melding onveranderd.

Gegevens en doelcodes per internationale transfer

De eis geldt wanneer crypto wordt verplaatst tussen een Braziliaanse ingezetene en een niet-ingezetene. Ook een transfer naar een eigen rekening op een buitenlandse exchange valt daaronder. De gebruiker geeft zichzelf dan op als tegenpartij; Binance vult het doel automatisch in als een overboeking tussen eigen rekeningen, waarna de gebruiker de verklaring moet bevestigen.

Bij de tegenpartijgegevens moet worden aangegeven of de ontvanger of afzender bijvoorbeeld een individu, bedrijf, bank, exchange, investeringsfonds of non-profitorganisatie is. Zakelijke accounts moeten daarnaast vermelden of het betrokken bedrijf tot dezelfde economische groep behoort.

Het aantal beschikbare doelcodes hangt af van de waarde van de transfer. Voor transacties van maximaal $50.000, of het equivalent in een andere valuta, geldt een vereenvoudigde lijst van tien doelen. Boven die grens moet één van 96 classificaties worden gekozen; de drempel geldt per afzonderlijke transfer en er is voor grotere bedragen geen algemene categorie ‘overig’.

De gekozen reden moet overeenkomen met het werkelijke doel, omdat Binance de gegevens volgens de melding maandelijks doorgeeft aan de Braziliaanse centrale bank. Ook API-gebruikers vallen onder de wijziging en krijgen nieuwe endpoints met aanvullende velden. Institutionele en VIP-klanten ontvangen afzonderlijke technische instructies.

Het hoofdkantoor van de Banco Central do Brasil in Brasília

Rapportage onder Braziliaanse FX-regels

Binance koppelt de procedure aan Resolution BCB No. 521/2025, die internationale transfers van virtuele activa onder het Braziliaanse valutakader bracht en rapportageverplichtingen voor cryptodienstverleners introduceerde. De te rapporteren gegevens omvatten onder meer de transactiedatum, het doel, de richting van de transfer, klantidentificatie, het type en de hoeveelheid activa, de waarde in Braziliaanse reais en informatie over de buitenlandse betaler of ontvanger.

De vragenlijst vanaf november is niet hetzelfde als de crypto-Travel Rule. Binance heeft volgens de melding binnenlandse implementatie daarvan voor 2027 gepland en internationale implementatie voor 2028. Voor transfers naar of van een eigen self-hosted wallet hoeft de gebruiker geen doel op te geven, maar moet die wel het eigendom bevestigen; Binance rapporteert die transactie onder een afzonderlijke categorie.

Ook de afzonderlijke Braziliaanse rapportageregel voor bepaalde self-custodytransfers vanaf $10.000, die op 1 oktober inging, staat los van de nieuwe doelcode-eis. De twee regelingen hebben dus verschillende rapportagekaders en mogen niet als één algemene blokkade worden gelezen.

Gevolgen voor gebruikers en buitenlandse platforms

Voor gebruikers betekent de wijziging dat compliancegegevens beschikbaar moeten zijn voordat een internationale opname kan worden ingediend. Ontbrekende informatie kan inkomende stortingen vertragen. De extra velden raken ook integraties via API; bedrijven die zulke routes gebruiken, moeten rekening houden met technische aanpassingen.

Een aparte grens van $100.000 per transfer geldt alleen wanneer de buitenlandse tegenpartij niet bevoegd is binnen het Braziliaanse FX-marktkader. Het is daarmee geen algemeen plafond voor alle internationale cryptotransfers. Binance laat buitenlandse exchanges die aan de relevante eisen zijn getoetst in een keuzemenu verschijnen; een platform dat ontbreekt, kan voor beoordeling bij de klantenservice worden ingediend, maar opname op de lijst is niet gegarandeerd.

De wijziging heeft volgens Binance geen automatisch gevolg voor gewone handel of binnenlandse transfers tussen Braziliaanse ingezetenen. De praktische impact is vooral gericht op grensoverschrijdende stromen: de informatie moet kloppen en beschikbaar zijn voordat een opname kan worden verstuurd of een buitenlandse storting definitief wordt verwerkt.