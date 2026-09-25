IBM kondigde op 24 september 2026 twee beta-uitbreidingen aan voor Digital Asset Haven, het platform waarmee financiële instellingen digitale activa beheren. De belangrijkste toevoeging is een beta ISO 20022 Messaging Adapter die klanten laat aansluiten op Swift’s blockchain-based shared ledger, waardoor tokenized-deposittransacties via standaard betaalberichten kunnen lopen in plaats van via blockchain-specifieke workflows.

Dat is relevant omdat Swift’s blockchain-infrastructuur een netwerk van 12.500 financiële instellingen in meer dan 200 markten verbindt. Instellingen die tokenized deposits willen verplaatsen, kunnen daarmee gebruikmaken van berichtformaten die ze al kennen uit het reguliere betalingsverkeer, zonder aparte blockchain-integraties te bouwen.

Swift-ledger en de pilot met tokenized deposits

Swift’s ledger werd aangekondigd tijdens Sibos 2025 en werd volgens IBM binnen negen maanden na de conceptfase operationeel. Momenteel testen zeventien instellingen tokenized-deposittransacties op het platform; deelnemende partijen hebben deze tests uitgevoerd met Digital Asset Haven, aldus het persbericht.

Digital Asset Haven zelf is niet nieuw: IBM lanceerde het platform in oktober 2025 met SaaS- en hybride deploymentopties. De koppeling met tokenized deposits bij Canadese banken laat zien dat dit type interbancair experiment inmiddels breder wordt getest dan alleen bij IBM’s klanten.

Twee beta-opties naast elkaar

Naast de Swift-adapter introduceert IBM een volledig on-premises beta-versie van Digital Asset Haven. Deze draait op IBM Z en IBM LinuxONE-infrastructuur binnen het eigen datacenter van een klant, zonder afhankelijkheid van publieke cloud.

Een IBM LinuxONE server. – "Rockhopper" by Agiorgio is licensed under CC BY-SA 4.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/. · CC BY-SA 4.0

De on-premises deployment behoudt volgens IBM dezelfde architectuur, API’s en workflows als de SaaS- en hybride opties. Beveiliging loopt via hardware-backed IBM Crypto Express HSM’s, met configuraties die volgens interne IBM-metingen zijn ontworpen voor een beschikbaarheid van 99,999999%. Die opzet sluit aan bij eerdere pogingen om getokeniseerde activa binnen gereguleerde, bankinterne infrastructuur af te wikkelen in plaats van op openbare netwerken.

Reactie van IBM

Tom McPherson, General Manager van IBM Z and LinuxONE, verwoordde de positionering van de update als volgt:

The financial services industry is entering a new era where tokenized and traditional assets will need to move side by side.

Van beta naar praktijk

Beide uitbreidingen zijn nog beta-capabilities; IBM noemt geen datum voor algemene beschikbaarheid. Financiële instellingen die de on-premises versie willen testen, kunnen zich op een waitlist plaatsen.

De komende maanden zal moeten blijken hoe de pilot met zeventien instellingen zich ontwikkelt en of de ISO 20022-adapter in de praktijk daadwerkelijk tokenized-deposittransacties versnelt zonder dat instellingen hun bestaande compliance-processen moeten aanpassen.