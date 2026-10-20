JPMorgan heeft JPM Coin technisch naar het publieke Ethereum-netwerk gebracht, waar institutionele klanten de depositotoken kunnen gebruiken voor betalingen en settlement. De banktoken vertegenwoordigt dollars die bij JPMorgan zijn aangehouden en blijft voorbehouden aan goedgekeurde deelnemers, meldt NewsBTC.

Een bankdeposito in tokenvorm

JPM Coin is geen vrij verhandelbare dollar voor gewone Ethereumgebruikers. Het token geeft een claim weer op bankdeposito’s bij JPMorgan; daarmee verschilt het van een stablecoin die onafhankelijk door een uitgever wordt uitgegeven en op eigen reserve- en terugbetalingsregelingen berust.

Goedgekeurde institutionele klanten kunnen het token gebruiken om fondsen te versturen en transacties af te wikkelen. Dat kan volgens de berichtgeving dag en nacht, binnen de toegangs- en compliancekaders van de bank. De inzet op een publieke blockchain maakt deelname dus niet automatisch open voor iedereen.

JPMorgan introduceerde JPM Coin eerder op Base, het Ethereum-laag-2-netwerk van Coinbase. Ethereum vormt nu een aanvullende omgeving voor institutionele betalingen en platforms voor tokenisatie. Genoemde toepassingen zijn het verplaatsen van onderpand en het afwikkelen van transacties rond getokeniseerde activa, waarbij de geld- en activazijde van een transactie op elkaar kunnen aansluiten.

De structuur past binnen een bredere verschuiving naar getokeniseerde deposito’s voor institutionele betalingen. In het geval van JPM Coin blijft het onderliggende geld echter een deposito bij de bank, terwijl JPMorgan bepaalt welke instellingen toegang krijgen en hoe die toegang aan compliancevoorwaarden voldoet.

Ethereum als extra settlementnetwerk

De uitbreiding brengt een bestaand bankproduct naar infrastructuur die vaak met cryptobedrijven en open blockchainapplicaties wordt geassocieerd. Voor JPMorgan biedt Ethereum een extra netwerk waarop institutionele klanten betalingen kunnen uitvoeren en settlement rond tokenized assets kunnen organiseren, zonder dat de bank haar bestaande klantcontroles loslaat.

Daarmee ligt het onderscheid niet alleen in de gebruikte blockchain, maar ook in wie het netwerkproduct mag gebruiken. JPM Coin opereert op een publieke blockchain, maar blijft een door de bank beheerd instrument voor institutionele deelnemers. De toegang is dus publiek noch vrij overdraagbaar in dezelfde betekenis als een token dat iedere Ethereumgebruiker kan bezitten en versturen.

Ook andere financiële instellingen onderzoeken hoe getokeniseerde deposito’s interbancaire betalingen kunnen ondersteunen. Die ontwikkeling richt zich op settlement tussen banken en andere institutionele partijen, een terrein waar banken getokeniseerde deposito’s testen voor betalingen.

Wat de uitbreiding betekent voor Ethereum

Voor Ethereum betekent de stap dat een grote bank het netwerk inzet voor processen rond dollarsettlement, naast de bestaande toepassingen van cryptobedrijven. De relevante ontwikkeling is daarmee institutioneel gebruik van de publieke infrastructuur, niet een aanbod van JPM Coin aan particuliere gebruikers.

De bank houdt de deelnemersselectie en compliance in eigen hand, terwijl instellingen Ethereum kunnen gebruiken als extra settlementomgeving. CoinDesk en Cointelegraph melden eveneens dat het token op het Ethereum-mainnet is ingezet voor institutioneel gebruik; Cointelegraph schrijft dat JPMorgan de uitbreiding op 19 oktober 2026 bekendmaakte.