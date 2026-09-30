Abracadabra stelt voor het protocol via een Snapshot-stemming te liquideren, waarbij MIM-houders naar verwachting ongeveer vier cent per dollar ontvangen. Het resterende onderpand zou worden omgezet in ether en pro rata worden verdeeld, meldt The Defiant. De afwikkeling is nog een voorstel en hangt af van de uitkomst van de stemming.

Resterend onderpand tegenover miljoenen aan slechte schuld

Het plan voorziet erin dat het beschikbare onderpand wordt geliquideerd en de opbrengst in ether wordt omgezet. MIM-houders zouden vervolgens naar verhouding van hun aanspraken een deel van die resterende waarde ontvangen. De voorgestelde uitkering is daarmee gekoppeld aan wat bij de afwikkeling daadwerkelijk beschikbaar komt.

Ethereum

Het team schat de terugwinbare dekking op ongeveer $900.000, tegenover circa $21 miljoen aan slechte schuld. Die bedragen schetsen de omvang van het verschil tussen de middelen die volgens het team nog kunnen worden teruggewonnen en de opgebouwde verplichtingen. The Defiant noemt de verwachte uitkomst circa vier cent per dollar; de primaire samenvatting werkt niet verder uit hoe dat bedrag precies is berekend.

De stemming bepaalt of het protocol de voorgestelde liquidatie doorzet. Zolang daarover geen besluit is genomen, staat de uiteindelijke uitvoering dus niet vast. Ook de uiteindelijke opbrengst voor houders kan afhangen van de waarde die bij de omzetting van het resterende onderpand beschikbaar komt.

Wat de voorgestelde uitkering betekent voor MIM-houders

Voor houders betekent het voorstel dat de afwikkeling niet uitgaat van herstel naar de oorspronkelijke dollarwaarde van MIM. In plaats daarvan wordt de beschikbare opbrengst verdeeld, met een indicatieve vergoeding van ongeveer vier cent per dollar. Dat is een forse korting op de nominale waarde, maar de bron presenteert dit als een verwachte uitkomst van het plan en niet als een gegarandeerde betaling.

De uitkomst raakt ook de liquiditeit rond MIM in DeFi. Een gecontroleerde afwikkeling kan gevolgen hebben voor posities en markten waarin de token wordt gebruikt, maar de beschikbare berichtgeving specificeert niet welke protocollen of handelsparen daardoor worden geraakt. Zonder die details is het niet mogelijk de bredere liquiditeitsimpact concreet te kwantificeren.

Uitvoering en resterende onzekerheid

De kern van het voorstel is duidelijk: liquidatie van het protocol, omzetting van het resterende onderpand in ether en een pro-ratabetaling aan MIM-houders. Minder duidelijk zijn de precieze uitvoeringsstappen en de uiteindelijke waarde die na omzetting beschikbaar zal zijn. De primaire samenvatting geeft daarover geen verdere details.

Voor houders blijft daarom het onderscheid tussen de indicatieve vier cent en een definitieve uitkering belangrijk. De eerste is de voorgestelde verwachting; de tweede hangt af van de stemming en van de opbrengst van het resterende onderpand. Totdat het voorstel is aangenomen en uitgevoerd, staat het uiteindelijke bedrag niet vast.