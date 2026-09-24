MoonPay heeft afgesproken North Capital over te nemen in een all-stock deal, onder voorbehoud van goedkeuring door toezichthouders. Volgens Ledger Insights zou de transactie meer dan 60 miljoen dollar waard zijn, een bedrag dat CoinDesk eerder meldde. Met de overname krijgt MoonPay toegang tot een gereguleerde infrastructuurstack voor securities, precies op het moment dat het bedrijf verder uitbreidt van crypto-betalingen naar tokenized assets en real-world assets.

Wat de overname MoonPay oplevert

North Capital helpt bedrijven kapitaal ophalen via bestaande vrijstellingen en exploiteert daarnaast PPEX ATS, een alternative trading system. Dat platform telt meer dan 1.250 eligible securities en heeft in totaal meer dan 8,7 miljard dollar aan transactievolume ondersteund.

Naast het ATS beschikt North Capital over broker-dealer-, transfer-agent- en investment-adviser-registraties. MoonPay zei dat de brokerage- en adviesactiviteiten van North Capital worden toegevoegd aan zijn eigen infrastructuurplatform, waarmee het bedrijf regelrecht in de regulatoire kern van de securities-handel stapt.

Agora moet liquiditeitsfragmentatie tegengaan

North Capital werkte al samen met tokenized-securities-venue tZERO aan Agora, een netwerk dat verschillende ATS’en met elkaar verbindt. Het doel: qualified institutional participants kunnen orders ontdekken en routeren over meerdere venues heen, in plaats van vast te zitten binnen één geïsoleerd platform.

Daarmee moet Agora de liquiditeitsfragmentatie aanpakken die private en tokenized-securitiesmarkten al langer parten speelt. Het netwerk is vooralsnog beperkt tot qualified institutional participants en ging in juli live met zijn eerste gerouteerde order. Dat sluit aan bij bredere bewegingen in de sector, zoals te zien bij Nasdaq en Kraken rond tokenized aandelen, waar grote marktpartijen vergelijkbare infrastructuur bouwen.

Governancevraag rond geïntegreerde infrastructuur

De overname roept volgens Ledger Insights een governancevraag op rond Agora zelf. Een van de twee oprichtende ATS’en van het netwerk zou straks onderdeel worden van een verticaal geïntegreerde groep die naast North Capital ook een transaction router en payment rails bezit.

Dat werpt de vraag op hoe neutraal Agora blijft functioneren wanneer een van de founding partners tegelijk eigenaar is van de brede infrastructuur eromheen. Het is vooralsnog een open vraag over marktstructuur en governance, geen vastgesteld belangenconflict – maar wel een die relevant wordt naarmate de tokenisatie van real-world assets verder opschaalt en meer partijen elkaars infrastructuur beginnen te doorkruisen.

Bron: Ledger Insights