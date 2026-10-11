Papertrade plande op 10 oktober de start van zijn perpetualsbeurs op HyperEVM, met een maximale hefboom van 1.000x. Vóór de opening volgde DefiLlama circa $85,3 miljoen aan stortingen, maar dat bedrag is geen maatstaf voor het kapitaal dat direct beschikbaar is om winsten uit te betalen, meldt crypto.news.

Stortingen omvatten ook klantensaldi

De website zou om 10.00 uur Eastern Time openen, na een geplande upgrade van HyperEVM. Stortingen zouden een kwartier eerder tijdelijk worden gepauzeerd om de handelsactiviteit voorrang te geven.

In de eerste fase zouden transacties via de Papertrade-website en goedgekeurde relayers worden verwerkt. Rechtstreekse publieke toegang tot de handelscontracten bleef volgens het aangekondigde plan beperkt.

De stortingsmeting van DefiLlama omvat zowel klantensaldi als middelen in de pool van het protocol. Volgens de door crypto.news aangehaalde Papertrade-documentatie begint die pool zonder kapitaal en wordt hij gevoed door verliezen die traders daadwerkelijk realiseren.

Daardoor staat het bedrag van $85,3 miljoen niet gelijk aan een reserve waarmee alle winstgevende posities meteen kunnen worden afgerekend. Is er bij het sluiten van een positie onvoldoende poolkapitaal, dan kan de nog openstaande winst als vordering in een betaalwachtrij terechtkomen. Het oorspronkelijke onderpand komt wel vrij; alleen de winst kan op betaling wachten.

Prijsreferentie komt van Hyperliquid

Papertrade gebruikt voor het openen en sluiten van posities het midden tussen de beste koop- en verkoopprijs op Hyperliquid. De posities zijn synthetische contracten tegenover Papertrade’s eigen pool: het protocol plaatst geen overeenkomstige perpetualsorder in het orderboek van Hyperliquid.

In tegenstelling tot een model met terugkerende fundingbetalingen beschrijft de documentatie geen periodieke funding. Bij een winstgevende positie wordt een deel van de winst ingehouden via een mechanisme dat Papertrade een asymmetrische impactkorting noemt. Bij een verlies betaalt de trader volgens dezelfde documentatie het gerealiseerde verlies, zonder aanvullende heffing.

Die verliezen leveren middelen voor de pool, die winsten afwikkelt en onder voorwaarden ook inkomsten aan stakers van PAPER kan ondersteunen. De prijsreferentie van Hyperliquid maakt de beurs onderdeel van hetzelfde bredere ecosysteem van on-chain derivaten, maar de afwikkeling van Papertrade-posities blijft afhankelijk van de eigen pool. Dat onderscheid is belangrijk bij de vergelijking met Hyperliquid als perpetualsbeurs.

Hefboom en uitbetalingsrisico staan centraal

Een hefboom tot 1.000x maakt kleine bewegingen tegen een positie relevant voor het onderpand en vergroot het liquidatierisico. De liquidaties bij een scherpe koersdaling illustreren hoe snel hefboomposities onder druk kunnen komen te staan.

Voor Papertrade komt daar een afzonderlijk afwikkelingsrisico bij: zelfs een trader met een winstgevende positie kan op die winst moeten wachten als de pool niet genoeg middelen bevat. De oorspronkelijke storting en het beschikbare kapitaal om winsten uit te betalen zijn dus twee verschillende zaken.

Het protocol behoudt bovendien operationele ingrepen. Operators kunnen nieuwe posities pauzeren, afzonderlijke markten bevriezen en kostenparameters aanpassen. Voor contractupgrades geldt volgens de documentatie een timelock van zeven dagen.

De kern van de aankondiging is daarmee de combinatie van een geplande handelsstart op 10 oktober, maximaal 1.000x hefboom en circa $85,3 miljoen aan vóór de opening gemeten stortingen. Die cijfers bevestigen op zichzelf niet dat de beurs daadwerkelijk live is gegaan, noch dat het volledige bedrag beschikbaar is voor uitbetalingen. Bij onvoldoende poolkapitaal kunnen winstbetalingen worden uitgesteld.