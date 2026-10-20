BlackRock heeft bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC een aanvraag ingediend voor de iShares Bitcoin Managed Protection ETF. Het voorgestelde fonds, met ticker PBIT, wil via opties op IBIT enige bescherming tegen koersdalingen bieden, maar begrenst ook de mogelijke winst. De aanvraag is nog geen goedkeuring of handelsstart, meldt crypto.news.

PBIT combineert gekochte en verkochte callopties

PBIT is niet van plan rechtstreeks Bitcoin of beursgenoteerde Bitcoin-producten aan te houden. De strategie gebruikt callopties die verwijzen naar BlackRocks iShares Bitcoin Trust (IBIT) en vergelijkbare Bitcoin-gerelateerde instrumenten. Daarnaast wil het fonds contanten, geldmarktinstrumenten en kortlopende vastrentende effecten aanhouden.

Het fonds koopt callopties tegen lagere uitoefenprijzen en verkoopt opties tegen hogere prijzen. De gekochte opties zijn bedoeld om deelname aan stijgingen te bieden en bepaalde verliezen op te vangen; de verkochte opties leveren premies op, maar beperken tegelijk de winst die een tranche kan behalen.

Volgens de aanvraag zal PBIT naar verwachting drie overlappende groepen opties aanhouden. Bij een typische tranche liggen de uitoefenprijzen van gekochte opties aanvankelijk rond 90 procent van de referentiewaarde. Dat komt neer op ongeveer 10 procent initiële verliesblootstelling vóór kosten, voordat de beoogde bescherming van die opties effect krijgt. Gewoonlijk vervalt maandelijks een tranche en wordt een nieuwe toegevoegd.

De circa 10 procent is geen vaste verliesgrens

Het genoemde niveau is geen permanente verzekering of gegarandeerde limiet op verliezen. Een beschermingsniveau dat bij de start van een tranche wordt bepaald, stijgt niet automatisch mee wanneer de referentiewaarde daarna hoger komt te liggen. Een latere daling kan daardoor, gemeten vanaf die hogere waarde, groter zijn dan de initiële blootstelling.

Ook verschillen tranches onderling in startwaarde, looptijd, beschermingsniveau en winstlimiet. Daardoor kan de feitelijke blootstelling van aandeelhouders afwijken van het niveau dat voor één tranche wordt genoemd. Het prospectus waarschuwt dat beleggers een deel of hun volledige inleg kunnen verliezen, onder meer wanneer optieposities bij sterke volatiliteit anders uitpakken dan beoogd.

Beheerkosten en operationele uitgaven drukken het rendement verder. BlackRock heeft de beheervergoeding nog niet bekendgemaakt. De stromen in Bitcoin-ETF’s vormen een bredere context voor de markt waarin het fonds zijn positie probeert te vinden, maar PBIT heeft een ander rendementsprofiel dan een spotfonds.

Nieuwe strategie naast IBIT en BITA

BlackRock lanceerde IBIT in januari 2024. Dat fonds houdt Bitcoin aan en probeert de cryptoprijs, na toepasselijke kosten, te volgen. In juni 2026 kwam daar de iShares Bitcoin Premium Income ETF (BITA) bij, die inkomsten uit een optiestrategie nastreeft. PBIT richt zich in plaats daarvan op beperkte bescherming en afgetopte opwaartse blootstelling.

In juli keurde de SEC hogere limieten goed voor bepaalde IBIT-optieposities: van 250.000 naar 1 miljoen contracten, aldus de aanvraaginformatie. Bloomberg Intelligence-analist James Seyffart beschreef PBIT als een nieuw Bitcoin-ETF-product dat IBIT-opties inzet binnen een fonds onder de Investment Company Act van 1940. De groeiende belangstelling van instellingen voor IBIT blijkt ook uit de posities van institutionele beleggers in Bitcoin-ETF’s.

Effecten van PBIT mogen pas worden verkocht zodra de registratie van kracht is. BlackRock heeft nog geen beurs, handelsdatum, initiële optielimieten of portefeuillewegingen bekendgemaakt; de uiteindelijke beschermingsniveaus en tranchewegingen moeten via iShares beschikbaar komen zodra de posities zijn vastgesteld.