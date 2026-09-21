Het Eurosysteem heeft op 21 september 2026 Pontes gelanceerd, een systeem waarmee banken wholesale-transacties in tokenized assets kunnen afwikkelen in centralebankgeld. Het gaat om aandelen, obligaties en andere instrumenten die als digitale tokens op distributed ledgers zijn vastgelegd, meldt Euronews. Volgens de nieuwssite was het ontbreken van een risicovrij settlement asset tot dusver een van de belangrijkste belemmeringen voor bredere blockchainadoptie in de financiële sector, een thema dat ook terugkomt in de groei van tokenized real-world assets wereldwijd.

Wat Pontes oplost

Pontes richt zich op banken en markten, niet op consumenten. Afwikkeling vindt plaats in reserves die instellingen bij de centrale bank aanhouden, de veiligste vorm van geld die beschikbaar is. Zonder dat alternatief werden tokenized transacties doorgaans afgewikkeld in commercieel bankgeld of stablecoins, wat kredietrisico met zich meebrengt dat grote instellingen liever vermijden.

Het systeem bouwt voort op Eurosystem-tests uit 2024 met DLT-afwikkeling in centralebankgeld. Parallel loopt Appia, een tweede spoor met experimenten en analytisch werk samen met onder meer Danmarks Nationalbank, dat in 2028 moet uitmonden in een blauwdruk voor een breder ecosysteem van DLT-gebaseerde financiële diensten.

Dertien deelnemers klaar voor gebruik

Dertien marktdeelnemers hebben de onboarding voltooid en kunnen Pontes onmiddellijk gebruiken, waaronder Deutsche Bank, Santander, Société Générale, KfW en de European Investment Bank. Daarnaast zijn vier DLT-operators aangesloten, onder wie Clearstream, en heeft de Deutsche Bundesbank zich apart als marktdeelnemer geregistreerd. Dat sluit aan bij de bredere trend waarin traditionele marktinfrastructuur blockchain omarmt, zoals eerder te zien was bij Nasdaq en Kraken rond tokenized aandelen.

ECB-president Christine Lagarde stelt dat het Eurosysteem werkt aan een meer geïntegreerde, innovatieve en veerkrachtige Europese financiële markt in het digitale tijdperk, en dat de samenwerking met de markt wordt voortgezet. De ECB kondigde daarnaast aan zelf gebruiker te worden: het is begonnen met voorbereidend werk om een klein deel van de eigen middelen te investeren in tokenized effecten, met afwikkeling via Pontes. De focus ligt aanvankelijk op euro-obligaties van eurolandenoverheden, regionale overheden, agentschappen en Europese supranationale instellingen. Een bedrag of tijdpad is nog niet vastgesteld; het uitvoerend bestuur beslist daarover zodra het voorbereidende werk is afgerond.

Volledige uitrol pas in 2028, digitale euro apart traject

Pontes start met een kernpakket aan diensten binnen bestaande markturen. Uitgebreidere functies en langere openingstijden volgen geleidelijk, met volledige implementatie voorzien tegen 2028 – hetzelfde jaar waarin Appia zijn blauwdruk moet opleveren. Dat tempo staat los van andere tokenisatie-initiatieven elders, zoals de aanhoudende institutionele belangstelling die ook naar voren komt bij DTCC’s tokenisatieproject met Ripple.

De digitale euro, de retailtegenhanger van Pontes voor betalingen door consumenten, volgt een apart en trager traject. Wetgeving wordt tegen eind 2026 beoogd, waarna een pilot met 36 betaalproviders in september 2027 kan starten; eerste uitgifte is op zijn vroegst mogelijk in 2029, als dat tijdpad standhoudt.

Bron: Euronews