Polymarket test Protocol V2 in productie en wil nieuwe markten vanaf 2 november 2026 naar de nieuwe infrastructuur verplaatsen. De datum is voorlopig: bestaande markten en posities op basis van Conditional Tokens Framework (CTF) gaan niet automatisch over, meldt crypto.news.

V2 vervangt de oude marktinfrastructuur

De canary-markten draaien volgens protocolhoofd Rajath Alex van 5 tot en met 30 oktober. Protocol V2 vervangt de uit 2019 daterende Gnosis CTF-basis en de adapters die later voor verschillende marktstructuren zijn toegevoegd. De nieuwe architectuur brengt de posities samen in een ERC-1155-systeem.

Een voorbeeld van een voorspellingsmarkt op Polymarket.

Een gemeenschappelijke PositionManager en Router vormen de kern; afzonderlijke modules verwerken binaire, atomic negative-risk-, incremental negative-risk- en combinatorische markten. V2 gebruikt pUSD als gedeeld onderpand. Dat ERC-20-token vertegenwoordigt USDC en USDC.e via een externe vault in een verhouding van 1 op 1.

De overstap naar Protocol V2 staat los van een andere technische deadline. Data API V1 wordt op 24 oktober buiten gebruik gesteld, zodat ontwikkelaars vóór die datum hun integraties naar de nieuwe API-routes moeten verplaatsen. De canaryperiode loopt vervolgens tot en met 30 oktober; 2 november is de beoogde startdatum voor nieuwe V2-markten.

Nieuwe settlementlaag, geen extra chain aangekondigd

De eerdere CLOB v2-upgrade veranderde de exchangecontracten, matching engine en het onderpand voor de handel, en introduceerde pUSD. Protocol V2 bouwt daar niet simpelweg een nieuwe handelsinterface bovenop: de wijziging raakt de onderliggende positie- en marktinfrastructuur.

Voor de afwikkeling introduceert V2 de OracleAggregator, die verschillende bronnen binnen één framework kan laten samenwerken. De huidige reportercontracten omvatten UMA, Chainlink en een EOA-reporter. UMA blijft bruikbaar voor uitkomsten van gebeurtenissen; Chainlink kan met Data Streams prijsgebaseerde markten ondersteunen.

De code bevat ook infrastructuur voor het verplaatsen van posities, onderpand en afwikkelingsresultaten tussen chains. Dat is op zichzelf geen aankondiging van handel op extra netwerken: Polygon blijft in het gepubliceerde ontwerp het afwikkelingscentrum en er is geen datum voor activering op andere chains genoemd. De operationele en regelgevende risico’s rond prediction markets blijven bovendien een afzonderlijk aandachtspunt.

Ontwikkelaars moeten beide systemen blijven ondersteunen

Alex omschreef de geplande overgang van nieuw aangemaakte markten naar V2 als “tentatively”. Dat onderstreept dat 2 november een voornemen is en geen bevestiging dat alle bestaande markten die dag migreren.

V2-posities worden bijgehouden in de nieuwe PositionManager; splitsen, samenvoegen en inwisselen verlopen via de Router. Goedkeuringen voor bestaande CTF-contracten gelden niet automatisch voor V2-operaties. Integraties moeten daarom nieuwe rechten ondersteunen én toegang tot oudere CTF-markten en -posities behouden.

De beveiligingsdocumentatie vermeldt beoordelingen door Cantina, Certora, Quantstamp, Pashov, Sigma Prime en Zellic. Certora voerde formele verificatie uit op specifieke onderdelen, waaronder de Exchange, PositionManager, modules en OracleAggregator; dat betekent niet dat het volledige protocol formeel is geverifieerd. Kritieke kwetsbaarheden komen volgens Alex in aanmerking voor maximaal 5 miljoen dollar uit het bug bounty-programma. Dat plafond is geen garantie dat het systeem foutloos is, zoals ook een exploit in een maatwerkmodule duidelijk maakt.

Wat gebruikers en beleggers moeten volgen

Voor gebruikers van de app en website is volgens Polymarket geen technische migratie nodig. Bij interactie met V2-markten kunnen wel nieuwe goedkeuringsverzoeken verschijnen. Bestaande CTF-posities blijven ongewijzigd en worden niet naar de nieuwe contracten omgezet.

De datums hebben dus verschillende gevolgen: 24 oktober is de deadline voor Data API V1, 30 oktober het einde van de geplande canaryperiode en 2 november de tentatieve start voor nieuwe markten op V2. Voor ontwikkelaars ligt het belangrijkste operationele werk bij ondersteuning van beide systemen; voor gebruikers is het onderscheid tussen bestaande CTF-tegoeden en nieuwe V2-posities bepalend.