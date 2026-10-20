Mastercard heeft Stablecoin Security geïntroduceerd, een dienst waarmee financiële instellingen stablecoinbetalingen vóór een blockchainoverdracht kunnen screenen op fraude, scams en sanctierisico’s. De eerste partners zijn Borderless.xyz en Keyrails; de lancering begint in Noord-Amerika, met wereldwijde commerciële beschikbaarheid gepland voor 2027, meldt crypto.news.

De dienst combineert informatie uit traditionele betaalstromen met blockchainanalyse en kan vóór voltooiing van een betaling een risicoscore genereren. Instellingen kunnen die score gebruiken om een transactie te verwerken of eerst nader te onderzoeken.

Risicoscore vóór voltooiing van de betaling

Stablecoin Security wordt geleverd via een platformonafhankelijke API die kan worden gekoppeld aan bestaande systemen van financiële instellingen. De API beoordeelt onder meer de betaalcontext, de herkomst van fondsen, mogelijke blootstelling aan partijen op sanctielijsten en signalen die verband houden met scams of andere financiële criminaliteit.

De resultaten kunnen worden verwerkt in bestaande systemen voor fraudemonitoring, compliance en casemanagement. Mastercard richt de dienst op betaalstromen met meerdere financiële instellingen, valutaconversies en blockchaintransfers. Zo kan een bank een internationale betaling laten beoordelen voordat de stablecoins naar een ontvanger in een ander land worden gestuurd.

Borderless.xyz en Keyrails zijn de eerste partners voor de inzet in betalingsstromen. Borderless.xyz biedt financiële instellingen toegang tot gelicentieerde stablecoin-aanbieders in meer dan 113 landen en 72 valuta’s. Keyrails richt zich op hoogwaardige internationale handelsbetalingen, vooral in opkomende markten.

Complexe transacties en bestaande beveiligingsproducten

Mastercard verwijst naar onderzoek naar 593 miljoen stablecoin-transfergebeurtenissen binnen 141 miljoen Ethereum-transacties in 2025. Bijna 60% van de onderzochte transfers bestond volgens het bedrijf uit transacties met meerdere stappen, in plaats van een eenvoudige overdracht tussen twee partijen. Dat soort betaalstromen kan tussenpersonen en meerdere wallets omvatten.

Ethereum cryptocurrency

De nieuwe dienst combineert daarom betaalinformatie met blockchainactiviteit op verschillende momenten in de transactie. Mastercard noemt ook Crypto Secure, dat risico’s bij cryptotransacties beoordeelt, en Mastercard Crypto Credential, dat identiteits- en compliancegegevens voor digitale-assettransfers ondersteunt. Voor stablecoinuitgevers blijft naleving van regels een afzonderlijke kwestie; Europese toezichthouders behandelen die bijvoorbeeld in de context van niet-conforme stablecoins.

De uitrol past in Mastercard’s verdere uitbreiding van betalingsinfrastructuur voor digitale activa. Het bedrijf rondde op 3 augustus 2026 de overname van stablecoininfrastructuurprovider BVNK af. Op 16 oktober lanceerden Mastercard en BVNK het Global Money Platform, dat via één API fiataccounts, stablecoinbetalingen en valutaconversies ondersteunt.

Wereldwijde beschikbaarheid staat gepland voor 2027

Mastercard wil Stablecoin Security in 2027 uitbreiden via BVNK. De aankondiging verbindt de screening daarmee aan bestaande betaal- en digitale-activadiensten van het bedrijf. Voor instellingen ligt de praktische inzet vooral in het toevoegen van risicobeoordeling aan bestaande controleprocessen, zonder een afzonderlijk systeem voor stablecoinbetalingen op te zetten.

De eerste inzet met Borderless.xyz en Keyrails is gericht op Noord-Amerika. Mastercard heeft de prijsstructuur, de ondersteunde blockchainnetwerken en een precieze datum voor de wereldwijde commerciële beschikbaarheid niet bekendgemaakt; de planning vermeldt alleen 2027.