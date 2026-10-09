Nasdaq-CEO Adena Friedman stelt dat tokenisatie van Treasurys, aandelen, geldmarktfondsen en geld tientallen miljarden dollars aan vastgezet onderpand kan vrijmaken. Ze deed die uitspraak tijdens TOKEN2049 in Singapore, in een gesprek met CNBC; het genoemde bedrag is haar inschatting en is in de berichtgeving niet onafhankelijk berekend.

Tokenisatie moet onderpand sneller overdraagbaar maken

Het gaat volgens Friedman niet alleen om het omzetten van financiële activa in digitale tokens. Ook geld zelf en de manier waarop kapitaal tussen partijen beweegt, kunnen worden getokeniseerd. Daarmee zou onderpand volgens haar sneller overdraagbaar en bruikbaarder worden binnen het financiële systeem.

“If you tokenize all those instruments along with the flow of money, then the collateral becomes very fluid,” zei Friedman tegen CNBC. Tokenisatie kan zo een praktische verbinding leggen tussen blockchaininfrastructuur en bestaande financiële markten, maar de uitspraak is geen bewijs dat ieder getokeniseerd actief meteen liquide wordt. De institutionele afwikkeling van getokeniseerde financiële activa is een belangrijk onderdeel van die mogelijke verandering.

Friedman meldde dat de institutionele belangstelling voor tokenisatie het afgelopen jaar is toegenomen. Ze wees daarbij onder meer op de Amerikaanse Genius Act, die een regelgevend kader voor stablecoins heeft ingesteld. Volgens haar kan tokenisatie van geld het mogelijk maken om ook kapitaalstromen via dezelfde digitale infrastructuur te verplaatsen.

Ook ondernemingen buiten de Verenigde Staten onderzoeken de mogelijkheden, aldus Kraken-co-CEO Arjun Sethi. Hij vertelde CNBC over een bedrijf met ongeveer 25 miljoen dollar omzet dat toegang tot kapitaalmarkten verkent, naast grotere internationale bedrijven die interesse hebben in tokenisatie en Amerikaanse beursnoteringen. Sethi ziet tokenisatie als een manier om de toegang tot Amerikaanse kapitaalmarkten voor ondernemingen wereldwijd te verbreden; Nasdaq en Kraken werken ook aan uitbreiding van getokeniseerde aandelen.

24/7-handel vraagt om realtime risicobeheer

De mogelijke efficiëntiewinst hangt samen met een bredere verschuiving naar handel buiten de traditionele markturen. Een markt die dag en nacht actief is, vraagt volgens Friedman om ingrijpende aanpassingen aan de financiële infrastructuur. Instellingen gebruiken gesloten uren nu onder meer om systemen bij te werken en risico’s te beheren.

Bij continue handel moeten ook risico- en onderpandbeheer permanent plaatsvinden. “Everything has to be real time all the time,” zei Friedman. De beursinfrastructuur aanpassen is volgens haar het eenvoudigste deel; de processen die risico’s bewaken, moeten eveneens zonder onderbreking functioneren. De retailmarkt heeft al langer vraag naar handelen rond de klok, maar dat vertaalt zich niet automatisch in geschikte liquiditeit voor alle activa.

Nasdaq heeft volgens Friedman digitale AI-agents aan zijn risicobeheerplatform toegevoegd. Die geven aanvankelijk aanbevelingen; banken zouden ze later mogelijk directer kunnen inzetten. De technologie kan instellingen ondersteunen bij doorlopende besluitvorming, maar neemt de operationele eisen van continu risicobeheer niet weg.

Niet elk activum is geschikt voor handel rond de klok

Friedman benadrukt dat de overgang naar 24/7-markten niet voor elk actief vanzelfsprekend is. “Not every asset is liquid enough to support a 24/7 environment,” zei ze. Dat voorbehoud is relevant: tokenisatie kan overdracht efficiënter maken, maar creëert niet vanzelf voldoende marktliquiditeit.

Voor beleggers ligt de kern daarom bij zowel de mogelijke kapitaalwinst als de uitvoering. Tientallen miljarden dollars aan vrij te maken onderpand is Friedmans visie, geen onafhankelijk bevestigde besparing. De praktische uitkomst hangt af van de overdraagbaarheid van activa én van de capaciteit van instellingen om risico’s en onderpand continu in realtime te beheren. De bredere groei van getokeniseerde reële activa maakt die institutionele inzet relevant, maar bewijst op zichzelf niet dat het vastgezette kapitaal al vrijkomt.