OKXICE, de joint venture van crypto-exchange OKX en NYSE-eigenaar Intercontinental Exchange (ICE), vraagt toestemming voor een handelsplatform voor tokenized Amerikaanse aandelen. Het plan omvat aanvankelijk 63 bedrijven en moet handel op elk moment van de dag mogelijk maken, maar een lancering hangt nog af van regulatoire stappen en de bezwaarprocedure, meldt CoinDesk.

OKXICE wil starten met 63 aandelen

OKXICE heeft de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) op de hoogte gebracht van plannen voor een venue waar blockchainversies van Amerikaanse aandelen worden verhandeld. De aanvraag steunt op de nieuwe Innovation Exemption van de SEC, maar betekent niet dat de toezichthouder het platform al heeft goedgekeurd.

Het hoofdkantoor van de Securities and Exchange Commission (SEC)

De venue zou aanvankelijk aandelen van 63 ondernemingen aanbieden die aan Amerikaanse beurzen zijn genoteerd. CoinDesk omschrijft het aantal op andere plekken in de berichtgeving ook als meer dan 60. Handel zou zeven dagen per week en 24 uur per dag kunnen plaatsvinden; de blockchaininfrastructuur kan daarnaast een snellere afwikkeling mogelijk maken dan traditionele aandelenhandel.

De beoogde tokens moeten dezelfde rechten vertegenwoordigen als de reguliere aandelen, waaronder dividend- en stemrechten. Uitgevende ondernemingen krijgen 30 dagen om bezwaar te maken tegen tokenisatie van hun aandelen. Ook zijn andere regulatoire stappen nodig voordat OKXICE de handel commercieel kan starten.

Een tijdelijke SEC-route voor tokenized effecten

De SEC introduceerde de Innovation Exemption op 17 september. De tijdelijke vrijstelling loopt vijf jaar en biedt kwalificerende handelsplatforms ruimte om tokenized Amerikaanse aandelen te verhandelen met automated market makers en liquidity pools.

De regeling vormt het toezichtskader waarop OKXICE zijn plannen baseert. Tokenized aandelen zijn digitale versies van gewone aandelen die op een blockchain bestaan. De juridische voorwaarde dat houders dezelfde rechten moeten hebben, is daarbij relevant: het gaat niet alleen om blootstelling aan een aandelenkoers, maar om rechten die overeenkomen met het reguliere aandeel.

OKX en ICE richtten hun joint venture in juni op om infrastructuur voor tokenized financiële producten te bouwen. OKX biedt al meer dan 70 tokenized tickers aan, maar die offshoreproducten zijn volgens CoinDesk niet beschikbaar voor Amerikaanse beleggers. De nieuwe onderneming wil de handel juist naar een gereguleerde Amerikaanse venue brengen.

Institutionele infrastructuur, nog geen operationele markt

De samenwerking brengt twee verschillende onderdelen van de markt samen: OKX levert de blockchain- en crypto-infrastructuur, terwijl ICE actief is in traditionele handels-, clearing- en marktdata-infrastructuur. De betrokkenheid van de eigenaar van de New York Stock Exchange onderstreept dat tokenisatie ook binnen gevestigde financiële instellingen terrein wint. De aanvraag is daarmee een stap richting een gereguleerd onchain-kanaal, geen bewijs dat zo’n markt al operationeel is.

Andrew Cuomo, voormalig gouverneur van New York en co-voorzitter van OKXICE, kondigde de stap aan op X. Tegenover CoinDesk beschreef hij de combinatie van traditionele marktinfrastructuur en blockchain als basis voor efficiëntere, toegankelijkere en mondialere handel en afwikkeling.

Gouverneur Andrew Cuomo

“Tokenization is gathering real momentum, and we’re beginning to see what happens when the infrastructure of traditional markets meets blockchain technology. OKX and ICE bring together deep expertise from both sides of that equation. The opportunity now is to build on this first step and show how 24/7, onchain markets can make trading and settlement more efficient, accessible and global,”

Wat beleggers nu moeten weten

De belangrijkste voorwaarden zijn concreet: 63 beoogde aandelen, handel die 24/7 kan plaatsvinden, een vrijstelling van vijf jaar en 30 dagen waarin uitgevende ondernemingen bezwaar kunnen maken. De tokens moeten dividend- en stemrechten behouden die overeenkomen met die van reguliere aandelen.

Voor beleggers blijft de praktische uitkomst afhankelijk van de verdere beoordeling door de SEC, eventuele bezwaren van bedrijven en andere vereiste stappen. Totdat die zijn afgerond, gaat het om een voorgenomen platform en niet om een bevestigde commerciële lancering.