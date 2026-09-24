Zes van Canada’s grootste banken onderzoeken gezamenlijk een systeem voor tokenized Canadese-dollardeposito’s. Bank of Montreal, Canadian Imperial Bank of Commerce, National Bank of Canada, Royal Bank of Canada, Scotiabank en TD Bank Group vormen samen de joint venture, waarvan de eerste fase zich richt op het verplaatsen van tokenized deposito’s tussen de deelnemende instellingen. De banken hebben zich nog niet vastgelegd op daadwerkelijke uitgifte of commerciële lancering.

Zes banken starten met interbancaire test

TD Bank kondigde het initiatief dinsdag aan, meldt CoinDesk. De joint venture wil digitale representaties van commerciële bankdeposito’s efficiënt tussen de deelnemende Canadese financiële instellingen laten circuleren, met als langetermijndoel koppeling aan andere opkomende digitale-assetinitiatieven. Andere banken kunnen later toetreden.

De gezamenlijke banken formuleerden het doel als volgt: “The first phase of the project aims to move tokenized deposits efficiently across Canadian financial institutions with a longer-term goal to connect with other emerging digital assets initiatives.” Tokenized deposits zijn digitale representaties van geld en activa die al bij een bank worden aangehouden – geen afzonderlijke stablecoins uitgegeven door een cryptobedrijf. Het systeem moet volgens de banken snellere, efficiëntere en programmeerbare betalingen mogelijk maken, met behoud van financiële stabiliteit en regelgevend toezicht. Een concreet tijdschema voor testing, commerciële uitrol of toegang voor derden ontbreekt vooralsnog.

Regelgeving en bredere tokenisatiecontext

De aankondiging volgt op een verklaring van de Office of the Superintendent of Financial Institutions (OSFI) van 10 september, waarin de toezichthouder stelde dat tokenized deposits juridisch niet verschillen van traditionele deposito’s. De onderliggende technologie bepaalt volgens OSFI niet de juridische aard van een product, al moeten banken vooraf overleggen met hun toezichthouders voordat ze nieuwe producten lanceren – vergelijkbaar met hoe afwikkeling van getokeniseerde activa via centralebankgeld elders al wordt getest.

Het initiatief bouwt voort op eerder werk aan tokenized financiële markten in Canada. In maart voltooiden de Bank of Canada, RBC en TD Project Samara, waarbij een obligatie van 100 miljoen Canadese dollar (ongeveer 71 miljoen dollar) werd uitgegeven, verhandeld en afgewikkeld op een distributed ledger met tokenized wholesale Canadese dollars. Wereldwijd zetten banken vergelijkbare stappen: Swift test tokenized deposits voor 24/7-grensoverschrijdende betalingen, terwijl blockchainsamenwerking tussen meerdere grote banken ook elders vorm krijgt binnen bestaande betaalnetwerken.

Reactie uit de sector

Eric Richmond, country director en CEO van Coinbase Canada, reageerde per e-mail op het nieuws: “It’s encouraging to see Canada’s largest banks moving together on tokenized deposits. It’s a clear sign that more of the financial system is moving onchain.”

Wat het project betekent voor digitale betalingen

Een gedeeld systeem kan Canadese banken in staat stellen 24/7-programmeerbare betalingen te testen terwijl klantgelden binnen het gereguleerde banksysteem blijven. Het project voegt daarmee een betalingsgebruiksscenario toe aan Canada’s bredere werk rond tokenized financiële markten, een ontwikkeling die aansluit bij de bredere trend waarbij tokenisatie van reële activa wereldwijd terrein wint binnen traditionele financiële markten.

Belangrijk verschil met stablecoins: een tokenized deposit blijft een verplichting van de uitgevende bank, terwijl stablecoins doorgaans afzonderlijke tokens zijn die worden gedekt door cash, staatsobligaties of andere reserves. Het zes-bankenproject brengt daarmee het grootste deel van Canada’s bankensector samen rond één gemeenschappelijk model voor digitaal geld, zonder dat dit al een toezegging tot uitgifte inhoudt.

Bron: CoinDesk