De Independent Community Bankers of America (ICBA) heeft de Amerikaanse banktoezichthouder OCC aangeklaagd over trustbankcharters voor cryptobedrijven. Daarmee komt de wettelijke basis voor deze beperkte vergunningen ter beoordeling van een federale rechtbank, meldt Cointelegraph. Het gaat niet om gewone commerciële bankvergunningen: de charters staan geen depositoacceptatie of kredietverlening toe.

ICBA betwist bevoegdheid van toezichthouder

De ICBA diende de zaak op vrijdag 2 oktober 2026 in bij de US District Court for the District of Columbia. De groep stelt dat de Office of the Comptroller of the Currency (OCC) buiten haar wettelijke bevoegdheid treedt door cryptobedrijven nationale trustbankcharters te verlenen.

Volgens de ICBA krijgen ondernemingen daarmee de geloofwaardigheid van een Amerikaanse bankvergunning zonder aan dezelfde waarborgen en verplichtingen te voldoen als verzekerde depositobanken. De groep wijst daarbij op verplichtingen onder de Community Reinvestment Act, geconsolideerd toezicht, kapitaal- en liquiditeitsnormen en FDIC-verzekering.

Het verschil met een commerciële bank is relevant voor de reikwijdte van het conflict. Een trustbankcharter geeft cryptobedrijven volgens de berichtgeving geen toestemming om deposito’s aan te nemen of leningen te verstrekken, maar de ICBA betwist wel of de OCC zulke beperkte charters mag gebruiken voor activiteiten die volgens de groep verder gaan dan de wettelijke basis.

De OCC had bij publicatie nog niet gereageerd op het verzoek om commentaar. De berichtgeving stelt niet vast hoe de toezichthouder de juridische bezwaren zal beantwoorden of wanneer de rechtbank een uitspraak doet.

Trustcharters vormen een aparte route

Onder president Donald Trump en OCC-hoofd Jonathan Gould heeft de toezichthouder meerdere aanvragen van cryptobedrijven voor trustcharters goedgekeurd of voorwaardelijk goedgekeurd, aldus Cointelegraph. De vergunningen zijn bedoeld voor een beperktere bankactiviteit dan die van conventionele commerciële banken. Juist die afbakening staat centraal: de zaak draait om de vraag hoeveel ruimte de OCC heeft om deze charters toe te kennen.

De Amerikaanse discussie over crypto en bankvergunningen raakt ook aan de manier waarop ondernemingen toegang krijgen tot het traditionele financiële stelsel. De politieke en toezichthoudende grenzen rond een mogelijke bankvergunning voor Ripple illustreren een verwant spanningsveld. Ook de toegang tot bankdiensten voor cryptogebruikers, zoals bij XRP-deposito’s via SoFi, laat zien waarom de juridische status van zulke diensten van belang is.

Uitkomst kan ruimte voor crypto-aanbieders bepalen

ICBA-president en CEO Rebeca Romero Rainey stelde in een verklaring dat de OCC haar mandaat overschrijdt. Zij koppelde het bezwaar specifiek aan het toestaan van substantiële niet-fiduciaire activiteiten binnen nationale trustbankcharters.

“The OCC’s decision to allow companies to obtain national trust bank charters to conduct substantial non-fiduciary activities exceeds the authority Congress granted the agency,”

De kern van de zaak is daarmee niet alleen welke voorwaarden gelden voor één aanvraag, maar ook waar de wettelijke grenzen van de toezichthouder liggen. Een uitspraak kan richting geven aan de ruimte die de OCC heeft om cryptobedrijven via trustcharters diensten te laten aanbieden binnen het Amerikaanse bankstelsel.

Voor crypto-aanbieders blijft de uitkomst voorlopig onzeker. De beschikbare berichtgeving bevestigt niet dat bestaande charters worden ingetrokken of dat lopende aanvragen vertraging oplopen. Wel raakt de juridische discussie aan een breder toezichtsvraagstuk rond crypto-custody, waarvoor ook de Amerikaanse regels voor cryptobewaring relevant zijn.