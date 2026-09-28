Marktdeelnemers in Zuid-Korea dringen aan op liquiditeitswaarborgen in de toekomstige regels voor won-stablecoins, nadat de yen-gekoppelde token JPYC na zijn beursdebuut op Upbit opliep tot 37,6 won tegenover een referentiewaarde van circa 8,81 won. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persbureau News1 op 27 september. De oproep volgt op een reeks koersafwijkingen bij buitenlandse stablecoins op lokale beurzen deze maand.

Vier keer de peg op Upbit

JPYC begon op 17 september rond 12 won te handelen op Upbit voordat de koers doorschoot naar 37,6 won, ruim vier keer de yenreferentie van destijds circa 8,81 won. Een dag later zakte de prijs terug richting de 8-wonzone, nadat Upbit naast Ethereum ook Kaia en Polygon als stortingsnetwerk ging ondersteunen waardoor meer JPYC de beurs kon bereiken.

Ook andere buitenlandse stablecoins vertoonden vergelijkbare uitschieters. PayPal’s PYUSD bereikte op Upbit een piek van 1.760 won voordat het terugzakte richting 1.360 won, toegeschreven aan beperkte liquiditeit in de eerste handelsfase. Op Bithumb schoot EURC op 14 september naar 7.860 won tegenover een vorige slotkoers van 1.513 won, een stijging van meer dan 400 procent waarbij naar verluidt zo’n 60 procent van het dagvolume binnen vijftien minuten werd verhandeld.

Voorstellen richten zich op secundaire markt

Waar de discussie over won-stablecoins tot dusver vooral ging over wie ze mag uitgeven en welke reserves daarbij horen, willen marktdeelnemers dat het toekomstige kader ook de beursliquiditeit reguleert. Concrete voorstellen omvatten een verplichte minimale circulerende voorraad vóór de start van beurshandel, werkende uitgifte- en inwisselkanalen, verplichte marktmakers met doorlopende bied- en laatprijzen, en waarschuwingen of orderbeperkingen bij grote afwijkingen van de referentiewaarde. Zulke maatregelen kunnen in de reserve-eisen voor stablecoinuitgevers een aanvullende laag vormen, gericht op de beurs zelf in plaats van op de uitgever.

Deze voorstellen komen tot stand terwijl de tweede fase van de Digital Asset Framework Act nog in ontwikkeling is. Een functionaris van de Financial Services Commission verwacht dat het wetsvoorstel in november een beoordelingssubcommissie van de National Assembly bereikt, met tien pending voorstellen voor digitale activa en stablecoins. De Bank of Korea houdt intussen vast aan een aanvankelijk bankgeleide structuur voor uitgevers, al zijn de definitieve regels nog niet vastgesteld.

Wat dit betekent voor de sector

De episodes met JPYC, PYUSD en EURC laten zien dat reserves op zich geen garantie zijn tegen koersafwijkingen op de beurs: die worden bepaald door biedingen, aanbiedingen en de mogelijkheid om tokens tussen platforms te verplaatsen of rechtstreeks bij de uitgever in te wisselen. Vergelijkbare vragen spelen elders in Azië, bijvoorbeeld bij de JFSA-goedkeuring voor RLUSD in Japan, waar toezichthouders eveneens markttoegang en distributie apart van uitgifte beoordelen. De precieze uitkomst van het Zuid-Koreaanse wetstraject, inclusief wie won-stablecoins uiteindelijk mag uitgeven, ligt nog open.

Wat beleggers nu moeten weten

Een stablecoin kan op een lokale beurs tijdelijk sterk boven zijn referentiewaarde handelen zonder dat de onderliggende reserve of valuta is veranderd, zoals de sprong van JPYC naar 37,6 won illustreert. Extra stortingsnetwerken hielpen de prijs destijds terug richting het wereldmarktniveau te brengen. Verplichtingen voor marktmakers, minimale beginliquiditeit of realtime-waarschuwingen zijn vooralsnog voorstellen; de FSC heeft hierover geen definitieve regels aangekondigd, en aanbieders zoals Revolut met zijn eigen euro-stablecoin laten zien dat uitgifte, distributie en toezicht per markt sterk kunnen verschillen.