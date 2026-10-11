Evernorth heeft de fusie met Armada Acquisition Corp. II afgerond en verwacht dat het aandeel XRPN op maandag 12 oktober op Nasdaq begint te handelen. De onderneming brengt circa 473 miljoen XRP en ongeveer $300 miljoen bruto cash, vóór transactiekosten, onder in een beursgenoteerde structuur. Daarmee ontstaat een nieuwe beursgenoteerde mogelijkheid voor blootstelling aan XRP, meldt crypto.news. De XRP-treasury van Evernorth stond al centraal in de plannen voor de notering.

Fusie gesloten na aangepaste planning

Evernorth maakte de afronding op 9 oktober bekend. Armada-aandeelhouders hadden de transactie op 30 september goedgekeurd. De fusie volgde op een business-combination agreement die op 19 oktober 2025 werd gesloten en op 12 augustus 2026 werd gewijzigd.

De partijen mikten aanvankelijk op een afronding op 7 oktober en een beursdebuut op 8 oktober. Een administratieve kwestie leidde tot een aangepaste planning: de closing verschoof naar 9 oktober, terwijl 12 oktober als verwachte eerste handelsdag bleef staan. Armada was een SPAC, gesponsord door Arrington XRP Capital Fund, LP.

Volgens Evernorth kwam het bruto cashbedrag van institutionele en digital-assetinvesteerders. Onder de genoemde investeerders bevinden zich Arrington Capital, SBI Group, Ripple, Pantera Capital, Kraken en GSR. De onderneming wil kapitaal inzetten voor infrastructuur en toepassingen binnen het XRP-ecosysteem, en strategieën ontwikkelen om de hoeveelheid XRP per aandeel te verhogen.

De treasury is geen directe XRP-aanspraak

De XRP-positie bestaat uit aangekochte tokens en bijdragen van betrokken partijen. Een eerdere analyse van de proxy-documenten raamde de positie bij closing op minimaal 473.276.430 XRP, op basis van de daarin beschreven aannames. Daarin stonden onder meer 126.791.458 XRP van Ripple, circa 211,32 miljoen XRP verbonden aan de sponsor en een afzonderlijke bijdrage van 50 miljoen XRP.

De documenten vermeldden daarnaast 800.000 XRP uit financieringsregelingen en circa 84,37 miljoen XRP die voor $214 miljoen was gekocht. Voor die aankoop kwam de gemiddelde prijs uit op ongeveer $2,53657 per token. Dat bedrag geldt voor de gekochte XRP, niet voor alle tokens in de treasury. Aandeelhouders bezitten aandelen in Evernorth, geen rechtstreeks recht op een vast aantal XRP. De blootstelling per aandeel hangt ook af van het aantal uitstaande aandelen, verplichtingen, financiering en transactiekosten. De institutionele positionering past bij de bredere plannen rond XRP-toepassingen voor banken.

Actief beheer en financiering bepalen de blootstelling

Evernorth presenteert zich niet alleen als houder van XRP. De geplande activiteiten omvatten institutionele en DeFi-opbrengststrategieën, deelname aan het ecosysteem en kapitaalmarktactiviteiten. Eerdere bedrijfsdocumenten noemen tokenized assets, onchain kredietmarkten en settlement-infrastructuur als mogelijke bestemmingen voor kapitaal.

Een financieringsovereenkomst van $30 miljoen laat toe dat de opbrengst wordt gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder extra XRP-aankopen en activiteiten in het ecosysteem. De overeenkomst bestemt niet het volledige bedrag voor rechtstreekse tokenaankopen. De senior ongedekte notes dragen 4% jaarlijkse rente die aan de hoofdsom wordt toegevoegd en lopen in beginsel af in 2031. Conversie is mogelijk vanaf een jaar na de ingangsdatum, tegen een aanvankelijke koers die overeenkomt met circa $10,20 per Class A-aandeel.

Voor beleggers zijn de kerncijfers dus circa 473 miljoen XRP en $300 miljoen bruto cash, naast een aandelenstructuur waarvan de waarde niet uitsluitend door de XRP-koers wordt bepaald. Evernorth verwacht op 12 oktober te starten met handelen onder XRPN. Voor 14 oktober staat een Nasdaq-slotbelceremonie gepland met bestuurders, investeerders en deelnemers uit het XRP-ecosysteem.