A Binance vai devolver 7500 Bitcoin (BTC) do seu fundo de proteção de utilizadores à tesouraria e canalizar 500 milhões de dólares em USDC para a reserva, anunciou a exchange numa atualização de 28 de novembro de 2026.

O fundo é o Secure Asset Fund for Users (SAFU), a reserva de seguro de emergência da Binance. As duas operações são transferências internas entre carteiras da própria exchange. “Nenhum BTC será vendido ou negociado em mercado”, afirmou a Binance no aviso, uma garantia dirigida aos traders que acompanham as carteiras das exchanges em busca de sinais de pressão vendedora.

Os 7500 BTC que saem correspondem a metade dos 15 000 BTC que o fundo detinha após uma conversão concluída em fevereiro de 2026, quando a Binance terminou a troca de toda a sua reserva em stablecoins por Bitcoin ao longo de 30 dias. A Binance afirmou que o reequilíbrio cumpre uma exigência regulatória, mas o aviso não identificou a norma. A exchange acrescentou que uma maior ponderação de stablecoins torna a reserva mais estável e mais rápida de mobilizar quando necessário.

Os analistas de carteiras já interpretaram anteriormente grandes movimentos das reservas de Bitcoin da Binance como sinais de mercado. Neste caso, segundo a exchange, trata-se de um mero registo contabilístico.

O fundo insere-se numa estrutura regulada

O SAFU continua a ser detido e gerido pela Nest Clearing and Custody Limited, indicou a Binance. De acordo com as páginas de apoio da Binance, parte do fundo serve também como capital regulamentar para a atividade da empresa no Abu Dhabi Global Market (ADGM), onde a Binance foi aprovada como Recognised Clearing House em dezembro de 2025, com autorização para prestar serviços de custódia e de central securities depository.

Segundo foi noticiado, a mudança reverte em parte uma decisão de abril de 2024 de manter a totalidade do fundo em USDC, tomada para que uma reserva indexada ao dólar mantivesse o valor do fundo estável em cerca de 1 mil milhões de dólares. Ao abrigo de uma política noticiada em janeiro de 2026, a Binance comprometeu-se a repor o SAFU nos 1 mil milhões de dólares sempre que as oscilações do mercado o fizessem descer abaixo dos 800 milhões de dólares. O novo aviso repete esse compromisso e não indica um objetivo fixo para a parte do fundo que permanece em stablecoins.

A medida surge dois dias depois de a Binance ter levantado por completo a suspensão de levantamentos que se seguiu à violação de segurança de 29 de outubro de 2026. A Binance apontou o SAFU como uma de três fontes para cobrir os ativos afetados pela violação, a par de parte das suas reservas de seguro de futuros e de fundos da tesouraria da empresa. A 31 de outubro, a exchange afirmou ter reservado mais de 6340 milhões de dólares de fundos da empresa e substituído cerca de 90% dos ativos afetados. Um comunicado de 12 de novembro declarou os ativos dos utilizadores afetados como cobertos e publicou um snapshot de proof-of-reserves que abrange 198 tokens.

A Binance criou o SAFU em julho de 2018 como fundo de seguro de emergência, inicialmente alimentado por uma parte das comissões de negociação, e os utilizadores dispõem de 90 dias após uma perda elegível para apresentar pedidos de indemnização.