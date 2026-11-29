A Binance vai reinvestir os dividendos em numerário de três produtos de ações tokenizadas em unidades adicionais, afirmou a exchange numa publicação no seu canal de Telegram Binance Announcements, a 27 de novembro de 2026.

A transferência dos dividendos abrange os produtos bStocks SKHYB, GSB e ZMB, que replicam a SK hynix Inc. (SKHY), a The Goldman Sachs Group, Inc (GS) e a Zoom Communications, Inc (ZM). Os utilizadores elegíveis não receberão o dinheiro sob a forma de pagamento: a Binance vai reinvestir o dividendo líquido, depois de retenções na fonte aplicáveis, comissões, custos e outras deduções, em unidades adicionais ou frações do mesmo ativo subjacente. O montante do dividendo por ação, os critérios de elegibilidade e as datas exatas de distribuição e reinvestimento não foram indicados no anúncio, que remetia os leitores para uma ligação “Learn more here” para mais detalhes.

A Binance afirmou no anúncio: “A Binance vai suportar a SK hynix Inc. (SKHY), o The Goldman Sachs Group, Inc (GS) e a Zoom Communications, Inc (ZM) através de bStocks para os detentores de SKHYB, GSB e ZMB.”

bStocks atingiu 1000 milhões de dólares em AUM nos primeiros 30 dias

O suporte a dividendos marca a fase seguinte do desenvolvimento do programa bStocks, que atingiu 1000 milhões de dólares em ativos sob gestão nos 30 dias seguintes ao lançamento, noticiou a Coinspeaker em julho de 2026, com a entrada da Anchorage na rede de ações tokenizadas. Operações societárias como os dividendos são uma funcionalidade de que os produtos de ações tokenizadas precisam para poderem ser vistos como substitutos funcionais de ações e não como meros invólucros especulativos.

O mecanismo reproduz os planos de reinvestimento de dividendos (DRIPs) que as corretoras tradicionais oferecem há muito, nos quais os dividendos servem para comprar mais ações em vez de serem recebidos em numerário. Aplicado a ações tokenizadas, faz com que as unidades bStocks se comportem de forma mais próxima à detenção da ação subjacente: a posição capitaliza automaticamente e não é preciso reencaminhar numerário através da exchange.

A Goldman Sachs e a Zoom estão cotadas nos EUA, ao passo que a SK hynix é uma gigante sul-coreana de chips de memória cotada fora dos EUA.