A Chainlink lançou o Chainlink 24/7, um serviço que mantém o fluxo de dados de preços de ativos do mundo real tokenizados aos fins de semana e feriados, quando estão fechados os mercados bolsistas tradicionais que servem de referência a esses ativos. A empresa anunciou o serviço a 26 de novembro de 2026, numa publicação no X, em que escreveu: “O mercado bolsista está fechado. A Chainlink não.”

The stock market is closed. Chainlink isn't.



Chainlink 24/7 extends the infrastructure behind @xStocksFi, @RobinhoodCrypto, @coinbase, and @Ondo tokenized real-world asset pricing to weekends and holidays. pic.twitter.com/BvgCBtAlmQ — Chainlink (@chainlink) November 26, 2026

A Chainlink afirmou que o novo serviço alarga a infraestrutura de preços que já está por trás das plataformas de ativos do mundo real tokenizados geridas pela xStocks, Robinhood Crypto, Coinbase e Ondo. A empresa não disse que essas plataformas tenham adotado o próprio serviço para fins de semana e feriados, apenas que este assenta na mesma infraestrutura de produção.

A lacuna que o serviço pretende resolver é estrutural. As ações tokenizadas e outros ativos do mundo real são negociados 24 horas por dia on-chain, mas as bolsas e as fontes de dados que determinam o preço dos ativos subjacentes encerram ao sábado, ao domingo e nos feriados, deixando os mercados on-chain sem uma referência atual precisamente quando os detentores ainda podem negociar.

O lançamento coroa uma semana intensa para a Chainlink nas finanças tradicionais. Segue-se a trabalho com a Swift na conectividade bancária para ativos tokenizados e a uma colaboração com o UBS em produtos estruturados, e a um pedido da Fidelity para um exchange-traded fund de LINK spot que veio a público no início da semana, com mais de 7 mil milhões de dólares em valor a migrarem, nos últimos meses, para o protocolo cross-chain CCIP da Chainlink.