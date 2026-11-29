Marta Barbosa Stephens é escritora e jornalista formada pela Universidade Católica de Pernambuco, com mestrado na PUC São Paulo e pós-graduação em edição na Universidade de Barcelona. Trabalhou em diversas redações de jornais e revistas no Brasil. Foi repórter de economia no Jornal da Tarde, do grupo O Estado de São Paulo e editora-adjunta de finanças pessoais na revista IstoÉ Dinheiro. Atuou no mercado de edição de livros de finanças em São Paulo e foi, por seis anos, redatora-chefe da revista Prazeres da Mesa (https://www.prazeresdamesa.com.br/), antes de se mudar para Inglaterra. No Reino Unido, foi editora do jornal Notícias em Português, voltado à comunidade lusófona na Inglaterra. Escreve e edita sobre o mercado de criptomoedas e tecnologia blockchain desde 2022.
A Chainlink lançou o Chainlink 24/7, um serviço que mantém o fluxo de dados de preços de ativos do mundo real tokenizados aos fins de semana e feriados, quando estão fechados os mercados bolsistas tradicionais que servem de referência a esses ativos. A empresa anunciou o serviço a 26 de novembro de 2026, numa publicação no X, em que escreveu: “O mercado bolsista está fechado. A Chainlink não.”
A Chainlink afirmou que o novo serviço alarga a infraestrutura de preços que já está por trás das plataformas de ativos do mundo real tokenizados geridas pela xStocks, Robinhood Crypto, Coinbase e Ondo. A empresa não disse que essas plataformas tenham adotado o próprio serviço para fins de semana e feriados, apenas que este assenta na mesma infraestrutura de produção.
A lacuna que o serviço pretende resolver é estrutural. As ações tokenizadas e outros ativos do mundo real são negociados 24 horas por dia on-chain, mas as bolsas e as fontes de dados que determinam o preço dos ativos subjacentes encerram ao sábado, ao domingo e nos feriados, deixando os mercados on-chain sem uma referência atual precisamente quando os detentores ainda podem negociar.
O lançamento coroa uma semana intensa para a Chainlink nas finanças tradicionais. Segue-se a trabalho com a Swift na conectividade bancária para ativos tokenizados e a uma colaboração com o UBS em produtos estruturados, e a um pedido da Fidelity para um exchange-traded fund de LINK spot que veio a público no início da semana, com mais de 7 mil milhões de dólares em valor a migrarem, nos últimos meses, para o protocolo cross-chain CCIP da Chainlink.