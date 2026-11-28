O market maker de criptoativos Auros está a encerrar a atividade, noticiou a CoinDesk a 26 de novembro de 2026, citando duas pessoas com conhecimento da situação. A Auros não confirmou publicamente o encerramento.

Ainda não é público porque é que a empresa está a fechar, quanto tempo vai demorar o encerramento, nem se passará por um processo formal de reestruturação ou de insolvência.

Segundo as contas da própria Auros, a dimensão do que sairia do mercado é grande. O site da empresa indica mais de 1,3 biliões de dólares em volume de negociação em 2025 até agora e um dia recorde de 18,2 mil milhões de dólares; nenhum dos valores é auditado. O cofundador Ben Roth, diretor de investimento da empresa, situou a sua quota na negociação global das exchanges em cerca de 4% em julho de 2024, e a Auros afirma cotar mais de 3000 instrumentos em mais de 50 plataformas.

Até agora, uma sobrevivente da FTX

A Auros começou a negociar em 2019 e tornou-se um dos maiores fornecedores de liquidez do setor cripto. A falência da FTX, em novembro de 2022, congelou parte do seu dinheiro na exchange e levou a empresa a um processo de liquidação provisória num tribunal das Ilhas Virgens Britânicas. Em março de 2023 chegou capital novo: 17 milhões de dólares, com a Vivienne Court como investidor principal e a participação da Bit Digital, e a empresa saiu da liquidação provisória nesse mesmo mês.

Seguiu-se, em julho de 2024, uma área de venture capital, com o plano de investir mais de 50 milhões de dólares de capitais próprios em startups cripto em fase inicial no prazo de dois anos; a Pyth, a rede de dados de preços, e a Berachain estavam entre as suas apostas.

Há dois meses, a 29 de setembro de 2026, a Auros lançou a Aurora, um portal de negociação institucional que abre aos clientes profissionais a liquidez tanto das exchanges centralizadas como da DeFi. A empresa indica ainda a Sei, a Horizen, a Nibiru Chain e a Aethir como ecossistemas em que apoia a negociação.