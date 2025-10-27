Новое достижение сопровождается обновлениями для разработчиков, направленными на создание базовой инфраструктуры, которая будет обеспечивать работу Layer-2 сети Bitcoin Hyper. Цель состоит в том, чтобы сделать экосистему удобной для разработчиков, надежной и хорошо масштабируемой — то есть заложить фундамент для долгосрочного роста.

Такая инфраструктура необходима для того, чтобы экосистема развивалась благодаря активной работе разработчиков, что потенциально может принести пользу не только ранним держателям HYPER, но и повлиять на более широкую динамику спроса на биткоин по мере того, как рыночные нарративы смещаются в сторону роста, основанного на полезности, а не на спекулятивной ценности.

В настоящее время до завершения текущего раунда предпродажи и повышения цены токена HYPER до $0,013175 на следующем этапе осталось всего четыре часа.

Биткоин восстанавливается на фоне возобновления рыночного оптимизма и ожидаемого снижения ставки ФРС

После достижения исторического максимума в $126 000 ранее в этом месяце биткоин опустился до $104 000. Однако в понедельник BTC смог восстановиться и впервые с 13 октября вернулся к уровню $116 000.

Рост BTC на 3,6% в понедельник совпал с восстановлением фондовых рынков: настроения инвесторов улучшились после сообщений о том, что американские и китайские официальные лица достигли договоренности по основам новой торговой структуры.

Предложение, которое президенты Дональд Трамп и Си Цзиньпин должны рассмотреть на этой неделе в Южной Корее, ослабило часть напряженности, которая в последние недели давила на рисковые активы. Примечательно, что возобновившиеся угрозы введения тарифов были одним из катализаторов, которые ранее прервали бычий рост биткоина на его пике.

Рынки также закладывают в котировки снижение ставки на 25 базисных пунктов на предстоящем заседании Федеральной резервной системы 29 октября. Это, в свою очередь, приведет к снижению ставки по федеральным фондам до диапазона 3,75–4,00%. Согласно данным Polymarket, трейдеры оценивают вероятность снижения ставки в 98%. Иными словами, ставка в $100 на вариант «без изменений» принесет $7692 в случае правильного прогноза.

Все эти события укладываются в более широкий нарратив биткоина в преддверии его самого сильного периода. Хотя «октябрьский рост» принес пока лишь 1,29%, ноябрь исторически демонстрировал средний рост на 46%, что позволяет с оптимизмом смотреть на предстоящие месяцы.

Однако ни один катализатор не может быть более значимым для долгосрочного профиля спроса на биткоин, чем то, что создает Bitcoin Hyper: новую экосистему второго уровня, призванную принести полезность и масштабируемость самому BTC.

Новое инфраструктурное обновление укрепляет основу Layer-2 решения Bitcoin Hyper

На прошлой неделе Bitcoin Hyper представил крупное обновление для разработчиков, закладывающее основу для более быстрой и надежной сети второго уровня. Обновление включает набор легковесных модульных инструментов, вроде RPC-точек доступа, программного обеспечения для узлов и систем мониторинга сети, разработанных для упрощения и повышения эффективности разработки.

Эти инструменты вдохновлены теми, что уже используют разработчики Solana, но адаптированы под архитектуру Bitcoin Hyper, что позволяет проектам подключаться или мигрировать с минимальными корректировками.

Благодаря совместимости с SDK, API и CLI на базе Rust Bitcoin Hyper устраняет необходимость в новых фреймворках для кодирования. Это позволяет разработчикам быстро создавать и запускать приложения, пользуясь при этом безопасностью и надежностью расчетов биткоина.

Каждая часть сети спроектирована с учетом децентрализации, надежности и прозрачности. Сервисы работают независимо и бесперебойно, поддерживая работу сети и обеспечивая безопасность по мере того, как Bitcoin Hyper подключается обратно к базовому уровню биткоина.

Это обновление демонстрирует, как Bitcoin Hyper последовательно продвигается к своей миссии создания открытой высокопроизводительной сети, где разработчики могут создавать приложения со скоростью Solana на надежной основе безопасного биткоина.

BTC как надежная валюта, HYPER как топливо

Теперь, когда базовая инфраструктура обретает форму, Bitcoin Hyper закладывает основу для того, чтобы биткоин мог функционировать в рамках собственной экосистемы. В центре этой конструкции находится канонический мост — система, которая блокирует BTC в базовой цепи и создает обернутую версию внутри сети Hyper. Этот обернутый BTC сохраняет ту же стоимость, что и оригинал, но может перемещаться быстрее и использоваться в приложениях, работающих со скоростью уровня Solana.

Благодаря такой схеме биткоин становится больше чем просто средством сохранения стоимости — он превращается в средство обмена для нового поколения приложений, созданных на Hyper. Среди них платформы DeFi, игровые проекты и системы реальных активов.

Токен HYPER обеспечивает работу этой экосистемы. Он используется для оплаты комиссий за транзакции, управления и стейкинга, предоставляя держателям возможность участвовать в сети и получать вознаграждения. Вместе BTC и HYPER образуют простую, но мощную структуру: BTC как цифровые надежные деньги, а HYPER как топливо, которое делает их пригодными для использования.

Каждая транзакция в сети по-прежнему подключается обратно к базовому уровню биткоина, сохраняя прозрачность и безопасность, одновременно делая биткоин полезным в рамках более широкой и скоростной экономики.

