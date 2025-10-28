Snorter Bot Token готов к взлету: киты проявляют интерес в день запуска

Популярный торговый бот в Telegram Snorter Bot Token (SNORT), который называют следующим Banana Gun, запущен сегодня на блокчейнах Solana и Ethereum после сжигания половины предложения токенов.

Работающий быстрее большинства других ботов благодаря инфраструктуре Solana, Snorter Bot предлагает самые низкие комиссии в отрасли. Но помимо торговой комиссии 0,85%, самой низкой на рынке, конкурентное преимущество Snorter Bot — неограниченный доступ к снайпингу. Обе функции доступны держателям токенов SNORT.

Такая простая и понятная структура стимулирует органический спрос, и все больше трейдеров присоединяются к экосистеме ради ее премиальных функций.

Те, кто купил токен по стартовой цене предпродажи $0,0935, уже зафиксировали быструю прибыль. Но самые большие доходы, вероятно, ждут по окончании периода консолидации.

Токен SNORT стартовал с $0,1083, затем откатился до $0,0785 на обоих блокчейнах — Solana и Ethereum. Изначально токен торговался с существенной премией на Solana, где объемы торгов выше, однако эта разница уже устранена арбитражем.

Участники рынка будут рады узнать о заблокированной ликвидности на сумму $432 000, так что можно не опасаться мошеннических схем с выводом средств.

Используйте правильные пулы ликвидности для торговли:

С текущими ценами точка входа для потенциальных покупателей выглядит очень привлекательно. Особенно учитывая возможность Snorter Bot повторить результаты таких токенов торговых ботов, как BANANA, — нативного актива Banana Gun.

Достаточно просто посмотреть на цифры. Вся категория торговых ботов в Telegram оценивается примерно в $500 миллионов. Ведущие токены — примерно в $80 миллионов. Snorter Bot Token торгуется с капитализацией $18,3 миллиона.

К тому же для ранних участников есть потенциал значительно более высокой доходности — как с точки зрения самого продукта — токена, — так трейдинга. По мере того как крупные институциональные средства продолжают перетекать в криптовалюты, а регулирование делает отрасль привлекательнее для розничных и институциональных игроков, алгоритмическая торговля будет набирать обороты.

Умные трейдеры используют ботов, и Snorter может стать лучшим из них — рост в 10 раз?

Прямо сейчас Telegram — в центре мира торговых ботов, как платформа с минимальным порогом входа для всех желающих. А благодаря базе на Solana, у Snorter есть скорость и эффективность, достаточные, чтобы привлечь внимание грамотных трейдеров.

Да, альткоинам в последние пару недель было тяжелее, чем биткоину, но с появлением позитивных перемен на рынке, Snorter Bot Token выглядит как идеальный кандидат на доходность выше рынка.

Кроме того, главная цель Snorter Bot — находить токены, которые станут победителями в вашем портфеле, так что это двухуровневая возможность для опытных инвесторов и трейдеров.

После масштабного 50-процентного сжигания токенов на прошлой неделе, оставшиеся токены разойдутся быстро, как только SNORT начнет набирать обороты на биржах.

К тому же запуск не мог случиться в более удачный момент: криптовалютный рынок готов выйти из периода неопределенности, вызванного торговым спором между США и Китаем.

50-процентное сокращение предложения разжигает бычьи настроения

Сжигание половины токенов в конце прошлой недели привлекло внимание быков из-за увеличения ценности оставшихся 250 миллионов токенов.

SNORT также служит валютой стейкинга проекта: уже заблокировано более 25 миллионов токенов, что дополнительно сокращает циркулирующее предложение.

Быки также знают, что более 25,4 миллиона токенов заблокированы в стейкинг-контракте проекта, что еще больше ограничивает циркулирующее предложение и сигнализирует о высокой убежденности держателей SNORT. Команда подтвердила, что торговый бот Snorter близок к полному развертыванию.

24 октября Snorter Bot запустил процесс сжигания 250 миллионов токенов, навсегда удалив половину общего предложения из блокчейна. С 500 миллионов до 250 миллионов — SNORT мгновенно стал вдвое более дефицитным и для многих вдвое более интересным.

Представьте эту траекторию в сочетании со скоростью Solana, мультичейн-расширением и самыми низкими транзакционными комиссиями в отрасли. Сокращение предложения вдвое не замедлило проект, а дало каждому оставшемуся токену вдвое большую силу влияния на рынок.

Когда криптоаналитики и инфлюенсеры говорят о сценариях роста в 100 раз, это может быть не спекуляцией, а просто арифметикой, догоняющей реальность.

Snorter Bot готов к прорыву

Полностью построенный на Solana, Snorter работает с ультрабыстрым временем блока, финализацией менее чем за секунду и комиссиями в доли цента, что дает ему естественное преимущество на единственном поле битвы, определяющем успех торговых ботов: снайпинге.

Для непосвященных снайпинг означает автоматическую покупку токена в момент, когда он становится доступным для торговли, часто в первом блоке после запуска. Так трейдеры входят раньше толпы и получают взрывной ранний доход.

Snorter готов к прорыву, поскольку крупные инвесторы начинают проявлять интерес. Не упустите возможность.

Вы можете купить SNORT на всех крупных децентрализованных биржах, но команда Snorter Bot рекомендует покупать SNORT в Best Wallet — одном из лучших криптокошельков. Best Wallet доступен в Google Play и Apple App Store. Присоединяйтесь к сообществу Snorter в X и Instagram.

