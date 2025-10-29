Глава Telegram Павел Дуров представил децентрализованную ИИ-сеть на базе TON

Глава Telegram Павел Дуров запустил Cocoon — децентрализованную ИИ-сеть с приоритетом конфиденциальности на блокчейне TON — на конференции Blockchain Life 2025 в Дубае. AlphaTON Capital обязалась инвестировать значительные средства в GPU-инфраструктуру.

Основные тезисы

Дуров представил децентрализованную платформу, где владельцы GPU зарабатывают токены TON за вычислительную мощность, используемую для задач искусственного интеллекта.

AlphaTON Capital обязуется развернуть GPU-кластеры корпоративного уровня в дата-центрах для поддержки запуска сети.

Запуск сети запланирован на ноябрь 2025 года после этапа подключения разработчиков и интеграции владельцев GPU.

Глава Telegram Павел Дуров объявил о запуске Cocoon — децентрализованной сети искусственного интеллекта на блокчейне TON — во время выступления на конференции Blockchain Life 2025 в Дубае. В своей речи Дуров подчеркнул необходимость поддерживать цифровые свободы и право на конфиденциальность, заложив основу для главной миссии Cocoon.

Сеть представляет модель децентрализованного вывода ИИ с приоритетом конфиденциальности, позволяя разработчикам приложений вознаграждать владельцев GPU токенами TON за вычислительную мощность. В качестве демонстрации уверенности в технологии Telegram станет первым клиентом Cocoon и будет использовать сеть для конфиденциальных запросов к искусственному интеллекту среди своей огромной пользовательской базы.

«Это децентрализованная ИИ-сеть на базе TON, где владельцы оборудования могут предоставить свои GPU и получать вознаграждение в TON», — сказал Павел Дуров на мероприятии.

Дуров добавил, что Telegram планирует активно продвигать Cocoon через свои каналы и пользовательские сообщества, что согласуется с более широким видением объединения прозрачности блокчейна с безопасными высокопроизводительными системами искусственного интеллекта.

AlphaTON Capital развернет парк GPU для децентрализованной ИИ-инфраструктуры Cocoon

После объявления Дурова AlphaTON Capital (NASDAQ: ATON) выпустила пресс-релиз, в котором сообщила о планах значительных инвестиций в GPU и инфраструктуру дата-центров для работы децентрализованной ИИ-сети Cocoon.

Компания заявила, что развернет GPU-кластеры с большим объемом памяти, оптимизированные для задач вывода ИИ, в стратегически расположенных дата-центрах для обеспечения низкой задержки и высокой пропускной способности.

Архитектура Cocoon позволяет владельцам GPU зарабатывать токены TON за предоставление вычислительных мощностей — модель, призванная демократизировать доступ к искусственному интеллекту при сохранении конфиденциальности пользовательских данных. Участие AlphaTON Capital подтверждает приверженность компании экосистемам TON и Telegram.

«Запуск Cocoon знаменует ключевой момент в объединении блокчейна, защиты данных и искусственного интеллекта. Наши инвестиции в GPU-инфраструктуру корпоративного уровня гарантируют, что у Cocoon будут мощности для обслуживания Telegram и других ИИ-приложений с первого дня», — сказала Бриттани Кайзер, глава AlphaTON Capital.

Запуск сети Cocoon запланирован на ноябрь 2025 года после подключения разработчиков и владельцев GPU. По мере развития децентрализованных ИИ-амбиций Telegram Cocoon может переопределить подходы к управлению конфиденциальностью данных и вычислениями в сетях машинного интеллекта на базе Web3.

На момент публикации токен TON торгуется по 2,20 доллара с рыночной капитализацией 5,6 миллиарда долларов, снизившись на 1,5 процента за 24 часа, в то время как объем торгов вырос на 3,4 процента, что указывает на повышенную активность инвесторов после выступления Дурова.

