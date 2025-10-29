Восстановится ли цена ETH до 5000 долларов на фоне роста притока в спотовые Ethereum ETF

Цена ETH консолидируется около отметки 4000 долларов после снижения на 5 процентов. Аналитики прогнозируют возможный рост к 5000 долларов после заседания FOMC.

Основные тезисы

Снижение ставки ФРС может быть благоприятным для рисковых активов вроде криптовалют, что подтолкнет цену ETH и других альткоинов вверх.

Аналитик BitBull допустил возможность роста до 8000 долларов .

. Институциональный спрос восстанавливается: 28 октября в спотовые Ethereum ETF США поступило 246 миллионов долларов нового притока.

Цена Ethereum пытается найти устойчивую поддержку на уровне 4000 долларов после снижения почти на 5 процентов от недельных максимумов. Положительный момент в том, что приток в спотовые Ethereum ETF возобновился, что указывает на восстановление институционального спроса. Ведущие рыночные эксперты сохраняют оптимистичный взгляд на ETH и прогнозируют рост к историческому максимуму 5000 долларов и выше.

Цена ETH может вырасти до 5000 долларов после заседания FOMC

На фоне проходящего заседания FOMC инвесторы рассчитывают, что председатель ФРС Джером Пауэлл объявит о новом снижении процентной ставки на 25 базисных пунктов 29 октября. Трейдеры считают, что это может быть благоприятным для рисковых активов, особенно альткоинов.

Известный криптоаналитик Майкл ван де Поппе поделился своим прогнозом по Ethereum. Он отметил, что актив продолжает консолидироваться в узком диапазоне, набирая импульс.

По мнению ван де Поппе, следующее крупное движение ETH, вероятно, будет зависеть от более широких макроэкономических факторов, в частности от решений заседания FOMC. Он предположил, что если FOMC примет политику, благоприятную для рисковых активов, цена ETH может быть готова к новому ралли с целью 5000 долларов.

Другие криптоаналитики разделяют похожее мнение. Известный аналитик BitBull отметил возобновление силы Ethereum после возвращения выше уровня 4000 долларов на этой неделе. По его словам, это четко сигнализирует о бычьих настроениях на рынке.

По мнению фирмы, пока цена ETH удерживает поддержку в диапазоне 3800–4000 долларов, рыночные настроения остаются позитивными. BitBull добавил, что текущая ситуация предполагает значительный потенциал роста ETH с возможным ралли выше 8000 долларов позже в этом цикле.

Приток в Ethereum ETF может стать дополнительным катализатором

Приток в спотовые Ethereum ETF возобновился на этой неделе, что показывает сохранение институционального участия. Во вторник, 28 октября, общий приток по всем эмитентам ETF в США составил 246 миллионов долларов.

По данным Farside Investors, наибольший приток зафиксировал Fidelity Ethereum Fund (FETH) — 246 миллионов долларов. ETHA от BlackRock занял второе место с 76,4 миллиона долларов, а Grayscale ETH — третье с 73 миллионами.