Из биткоин-ETF вывели 470 миллионов долларов на фоне снижения ставки ФРС и переговоров Трампа о торговле

Основные тезисы

Биткоин ненадолго упал до $108 тыс., прежде чем восстановиться до $111 тыс. на фоне оттока средств из ETF.

Из Спотовых биткоин-ETF был выведен $471 млн, что свидетельствует о снижении спроса.

Аналитик Джейсон Пиццино предупреждает, что 5- и 10-летние циклы Биткоина отклоняются от тренда.

Спотовые биткоин-ETF зафиксировали крупнейший за две недели отток средств в день, когда Федеральная резервная система снизила процентные ставки, что привело к волатильности на американских рынках.

Зарегистрированные в США спотовые биткоин-фонды, торгуемые на бирже, потеряли 470 миллионов долларов в среду, когда цена биткоина ненадолго упала до 108 000 долларов, а затем восстановилась. Об этом сообщает Farside Investors.

Лидером оттока стал фонд FBTC компании Fidelity со 164 миллионами долларов, за ним следует ARKB от ARK Invest с оттоком в 143 миллиона долларов. Тройку замыкает IBIT от BlackRock с 88 миллионами долларов.

Из GBTC компании Grayscale также вывели 65 миллионов долларов, а биткоин-ETF BITB от Bitwise потерял относительно небольшие 6 миллионов долларов.

Снижение произошло после нескольких дней стабильного роста: в понедельник приток составил 149 миллионов долларов, во вторник — более 202 миллионов.

Отток сократил совокупный чистый приток до 61 миллиарда долларов, а общий объем активов под управлением снизился до 149 миллиардов долларов, что составляет 6,75 процента рыночной капитализации биткоина. Данные приводит исследовательская платформа криптоинвестиций SoSoValue.

Цена биткоина под давлением после снижения ставки

За последние 24 часа цена биткоина колебалась в диапазоне от 108 201 до 113 567 долларов, сообщает CoinGecko.

Она снизилась, несмотря на решение Федеральной резервной системы США снизить процентные ставки на 25 базисных пунктов, но, похоже, выросла после встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, на которой они обсудили торговую напряженность между двумя странами.

ETF по-прежнему держат основную долю биткоина

Ранее аналитики говорили Cointelegraph, что потоки в ETF связаны с ценой токена: рост в начале октября был вызван крупным притоком средств в эти инвестиционные инструменты.

Несмотря на отток, ETF по-прежнему держат более 1,5 миллиона биткоина стоимостью 169 миллиардов долларов, что составляет 7,3 процента от общего предложения. Данные приводит Bitbo.

IBIT от BlackRock лидирует с 805 239 биткоинами, ETF от Fidelity на втором месте с 206 258 биткоинами, а у GBTC от Grayscale третий по величине запас — 172 122 биткоина.

Между тем председатель MicroStrategy Майкл Сейлор не обеспокоен волатильностью цены. В понедельник он сделал оптимистичный прогноз, что биткоин все равно достигнет 150 000 долларов к концу 2025 года благодаря позитивным событиям в отрасли.