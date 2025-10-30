Bitcoin Hyper (HYPER), самая быстрая сеть Layer-2 для Bitcoin в разработке, демонстрирует неостановимый рост. За ночь после предпродажи на 25 миллионов долларов, он привлек еще 150 000 долларов. Инвесторы продолжают вкладывать средства перед потенциально ключевой неделей для криптовалютного рынка.

Решение Федеральной резервной системы о снижении ключевой ставки может, наконец, создать почву для значительного восстановления Bitcoin. Рыночные игроки активно согласны, и их ставки могут возродить аппетит к риску после недель брожения.

Исторически биткоин показывает наибольший рост именно в ноябре, в среднем около 46 процентов, а потенциальное ралли часто продолжается и в декабре. Начало октября могло разочаровать трейдеров-новичков, но бывалые знают, что настоящая активность обычно начинается ближе к концу месяца.

Как показывают инвестиции ранних вкладчиков, Bitcoin Hyper быстро становится частью привычной бычьей расстановки — не просто следуя за историей Bitcoin, но активно расширяя ее.

Текущий раунд предпродажи остается открытым, HYPER стоит 0,013185 доллара за токен в течение следующих пяти часов, после чего цена вырастет. Ранний вход здесь может оказаться критически важным, поскольку нарастает импульс и растут ожидания от запуска проекта.

Рынки готовятся к снижению ставки ФРС, пока Bitcoin ожидает возврата к восходящему тренду

Все ждут снижения ставки всего через шесть недель после последнего шага ФРС в середине сентября, когда регуляторы снизили ставку до диапазона 4,00–4,25 процента для противодействия ранним признакам замедления экономики.

Теперь, когда все ждут массовых увольнений в технологическом секторе, роста инфляции и ослабления деловой активности, еще одно снижение на 25 базисных пунктов выглядит почти неизбежным. Оно закрепит переход ФРС к более мягкой денежно-кредитной политике и может стать именно тем, что нужно Bitcoin и высокорисковым активам для возрождения импульса в преддверии ноября.

Bitcoin по большей части остается ниже уровня 120 000 долларов с 10 октября, отклоняясь от своей обычной октябрьской модели роста на 20 процентов.

Тем не менее технические аналитики утверждают, что макроэкономическая расстановка по-прежнему выглядит сильно бычьей. Согласно недавнему графику рыночного аналитика TitanOfCrypto, прорыв Bitcoin выше долгосрочной линии сопротивления в этом году сигнализирует, что цикл далек от завершения.

Структура предполагает, что BTC сейчас находится в середине следующего крупного этапа роста, с понятным движением, прогнозирующим потенциальную цель около 130 000 долларов, примерно на 12 процентов выше текущих уровней. Titan также отмечает, что краткосрочное падение для заполнения гэпа фьючерсов CME мало что изменит, так как направление на более высоких таймфреймах остается твердо восходящим, а значит, любой откат, вероятно, будет рассматриваться как возможность для покупки, а не разворота.

Пока Bitcoin удерживается выше красной линии тренда, более широкая рыночная структура указывает на возможное продолжение восходящего тренда.

Стремясь дать Bitcoin еще больший импульс, сеть Layer-2, Bitcoin Hyper, продолжает привлекать капитал

Bitcoin Hyper может стать катализатором, который подтолкнет BTC к 250 000 долларов

Bitcoin Hyper все чаще рассматривается как проект, способный дать Bitcoin дополнительный импульс, необходимый для преодоления исторического максимума и, возможно, достижения амбициозных ценовых целей, установленных некоторыми из самых известных голосов криптоиндустрии, включая Тома Ли из Fundstrat и сооснователя BitMEX Артура Хейеса, оба из которых по-прежнему видят возможность для BTC достичь 250 000 долларов до конца года — более чем вдвое выше цели, показанной на графике TitanOfCrypto.

И Хейес, и Ли могут делать ставку на «Лунябрь» (Moonvember), исторически самый бычий месяц, который часто отправляет Bitcoin в полет, особенно сейчас, когда переход ФРС от жесткой к мягкой политике сигнализирует о более дружественном макроэкономическом фоне.

Но еще один катализатор уже может формироваться на виду у всех: Bitcoin Hyper — проект, который многие ранние инвесторы считают способным стимулировать новую волну спроса на BTC, основанного на полезности.

В своей основе Bitcoin Hyper строит экосистему с использованием виртуальной машины Solana (SVM), позволяя разработчикам создавать быстрые и экономичные приложения, которые все еще привязаны к безопасности Bitcoin.

Результатом становится новое поколение гибридных приложений, сочетающих скорость Solana с доверием и децентрализацией Bitcoin, позволяя BTC наконец свободно перемещаться в DeFi, играх, реальных активах (RWA) и других высокопроизводительных сценариях использования.

Расширяя роль Bitcoin от средства сбережения до функциональной валюты внутри этой новой сети, Bitcoin Hyper вводит мощный новый источник спроса, основанного на полезности, который может помочь продвинуть BTC к отметке 250 000 долларов и выше.

Bitcoin Hyper строит фундамент экосистемы, готовой к разработчикам

Развитие новой экосистемы Bitcoin Hyper уже обретает форму, как показало последнее обновление инфраструктуры для разработчиков проекта.

Команда представила набор легких модульных инструментов — включая RPC-эндпоинты, программное обеспечение для узлов и системы мониторинга сети, — которые по сути являются основными компонентами, позволяющими приложениям, кошелькам и сервисам беспрепятственно взаимодействовать с сетью.

Это обновление упрощает переход разработчиков, уже знакомых с инструментарием Solana, в экосистему Bitcoin Hyper без необходимости изучать новые языки программирования или фреймворки.

Это означает более быстрое развертывание приложений и более короткий путь к доказательству потенциального воздействия проекта, особенно если ему удастся со временем захватить значительную часть стоимости Bitcoin.

Присоединяйтесь к достижению рубежа предпродажи Bitcoin Hyper в 26 миллионов долларов

Пока проект продолжает двигаться к запуску, предпродажа предлагает ранним инвесторам шанс обеспечить свою долю в движении, которое может усилить долгосрочный нарратив спроса на Bitcoin.

С уже обеспеченными 25 миллионами долларов следующий рубеж в 26 миллионов может быть достигнут быстро, возможно, в течение дней или даже часов. Только в начале этого месяца Bitcoin Hyper привлек около 4 миллионов долларов за одну неделю, показывая, насколько быстро капитал течет в проект.

Покупки можно совершать напрямую на сайте Bitcoin Hyper, используя SOL, ETH, USDT, USDC, BNB или даже кредитную карту.

Помимо питания экосистемы, HYPER также служит токеном стейкинга проекта, давая держателям возможность получать пассивный доход через нативный протокол, который в настоящее время предлагает динамичную годовую доходность 47 процентов.

Для лучшего опыта Bitcoin Hyper рекомендует использовать Best Wallet, один из лучших криптокошельков и Bitcoin-кошельков на рынке. HYPER уже включен в раздел Upcoming Tokens, что упрощает покупку, отслеживание и получение токенов после запуска.

Присоединяйтесь к сообществу Bitcoin Hyper в Telegram и X для получения последних обновлений.

