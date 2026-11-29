Binance будет реинвестировать денежные дивиденды по трем токенизированным продуктам на акции в дополнительные единицы, сообщила биржа в публикации в Telegram-канале Binance Announcements 27 ноября 2026 года.

Механизм распространяется на продукты bStocks SKHYB, GSB и ZMB, которые отслеживают акции SK hynix Inc. (SKHY), The Goldman Sachs Group, Inc (GS) и Zoom Communications, Inc (ZM). Подходящие пользователи не получат деньги в виде выплаты: Binance реинвестирует чистый дивиденд, за вычетом применимых налогов у источника выплаты, комиссий, расходов и других удержаний, в дополнительные единицы или доли единиц той же базовой бумаги. Размер дивиденда на акцию, критерии отбора и точные даты распределения и реинвестирования в объявлении не указаны: за подробностями оно отсылает читателей по ссылке «Learn more here».

В объявлении Binance говорится: «Binance будет поддерживать SK hynix Inc. (SKHY), The Goldman Sachs Group, Inc (GS) и Zoom Communications, Inc (ZM) через bStocks для держателей SKHYB, GSB и ZMB».

bStocks достигла $1 млрд AUM за первые 30 дней

Поддержка дивидендов стала очередным этапом развития программы bStocks, которая, как писало Coinspeaker в июле 2026 года, достигла $1 млрд активов под управлением в течение 30 дней после запуска, а к сети токенизированных акций присоединился Anchorage. Корпоративные события вроде выплаты дивидендов нужны токенизированным акциям, чтобы их можно было считать полноценными заменителями обычных акций, а не спекулятивными обертками.

Механизм повторяет планы реинвестирования дивидендов (DRIP), которые традиционные брокеры предлагают давно: на дивиденды покупаются новые акции, а не поступают деньги. В случае токенизированных акций единицы bStocks ведут себя на шаг ближе к владению самой базовой акцией: позиция растет автоматически, а деньги не нужно возвращать через биржу.

Goldman Sachs и Zoom торгуются на американских биржах, а SK hynix, корейский гигант в сфере микросхем памяти, не имеет листинга в США.