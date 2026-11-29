Binance возвращает 7 500 Bitcoin (BTC) из фонда защиты пользователей в казначейство и направляет в резерв $500 млн в USDC. Об этом биржа сообщила в обновлении от 28 ноября 2026 года.

Речь идёт о фонде Secure Asset Fund for Users (SAFU), экстренном страховом резерве Binance. Оба перевода внутренние: средства перемещаются между собственными кошельками биржи. «Ни один BTC не будет продан или использован в торговле на рынке», говорится в уведомлении Binance. Это заверение адресовано трейдерам, которые следят за кошельками бирж в поисках признаков давления продавцов.

Выводимые 7 500 BTC составляют половину от 15 000 BTC, которые находились в фонде после конвертации, завершённой в феврале 2026 года. Тогда Binance за 30 дней закончила обмен всего своего стейблкоин-резерва на Bitcoin. В Binance заявили, что ребалансировка нужна для соблюдения регуляторного требования, однако в уведомлении не уточняется, о каком именно правиле идёт речь. Кроме того, биржа отметила, что большая доля стейблкоинов делает резерв устойчивее и позволяет быстрее задействовать его при необходимости.

Аналитики, отслеживающие кошельки, и раньше воспринимали крупные перемещения биткоин-резервов Binance как рыночные сигналы. Нынешний перевод, по словам биржи, является лишь учётной операцией.

Фонд работает в рамках регулируемой структуры

По словам Binance, SAFU по-прежнему хранится и управляется компанией Nest Clearing and Custody Limited. Как следует из страниц поддержки Binance, часть фонда одновременно служит регуляторным капиталом для бизнеса биржи в Abu Dhabi Global Market (ADGM). В декабре 2025 года Binance получила там статус Recognised Clearing House с разрешением оказывать услуги кастодиального хранения и центрального депозитария ценных бумаг.

Как сообщается, этот шаг отчасти отменяет решение апреля 2024 года держать весь фонд в USDC. Тогда рассчитывали, что актив, привязанный к доллару, сохранит стоимость фонда на уровне около $1 млрд. Согласно политике, о которой сообщалось в январе 2026 года, Binance обязалась пополнять SAFU до $1 млрд всякий раз, когда рыночные колебания опускают его стоимость ниже $800 млн. В новом уведомлении это обязательство повторено, а фиксированной цели по доле стейблкоинов в фонде не названо.

Этот шаг сделан через два дня после того, как Binance полностью сняла приостановку выводов, введённую после взлома 29 октября 2026 года. Binance назвала SAFU одним из трёх источников покрытия активов, затронутых взломом, наряду с частью страховых резервов по фьючерсам и средствами корпоративного казначейства. 31 октября биржа заявила, что зарезервировала более $6,34 млрд средств компании и заменила около 90% пострадавших активов. В заявлении от 12 ноября говорилось, что активы пострадавших пользователей покрыты, а также был опубликован снимок proof-of-reserves по 198 токенам.

Binance создала SAFU в июле 2018 года как экстренный страховой фонд, первоначально пополненный частью торговых комиссий. Пользователи могут подать заявку в течение 90 дней с момента убытка, подходящего под условия компенсации.