Chainlink запустила Chainlink 24/7: сервис обеспечивает непрерывную подачу ценовых данных по токенизированным реальным активам в выходные и праздники, когда закрыты традиционные фондовые рынки, на которые эти активы ориентированы. Об этом компания объявила 26 ноября 2026 года в посте в X, написав: «Фондовый рынок закрыт. Chainlink нет».

The stock market is closed. Chainlink isn't.



Chainlink 24/7 extends the infrastructure behind @xStocksFi, @RobinhoodCrypto, @coinbase, and @Ondo tokenized real-world asset pricing to weekends and holidays. pic.twitter.com/BvgCBtAlmQ — Chainlink (@chainlink) November 26, 2026

По словам Chainlink, новый сервис расширяет ценовую инфраструктуру, которая уже лежит в основе платформ токенизированных реальных активов xStocks, Robinhood Crypto, Coinbase и Ondo. Компания не заявляла, что эти платформы уже подключили сам сервис для выходных и праздников, а лишь отметила, что он построен на той же боевой инфраструктуре.

Проблема, на решение которой он нацелен, носит структурный характер. Токенизированные акции и другие реальные активы торгуются в блокчейне круглосуточно, но биржи и источники данных, определяющие цену базовых активов, закрываются в субботу, воскресенье и в официальные праздники. В результате ончейн-рынки остаются без актуального ориентира именно тогда, когда держатели всё ещё могут совершать сделки.

Запуск завершает насыщенную для Chainlink неделю в традиционных финансах. Ранее компания работала со Swift над подключением банков к токенизированным активам и сотрудничала с UBS в сфере структурных продуктов, а в начале недели стало известно о заявке Fidelity на спотовый биржевой фонд (ETF) на LINK. При этом за последние месяцы в кроссчейн-протокол Chainlink CCIP перешли активы стоимостью более $7 млрд.