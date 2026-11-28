Криптовалютный маркетмейкер Auros сворачивает деятельность, сообщило CoinDesk 26 ноября 2026 года со ссылкой на двух человек, знакомых с ситуацией. Публично Auros закрытие не подтвердила.

Пока нигде не раскрывается, почему компания закрывается, сколько продлится свёртывание бизнеса и пройдёт ли оно в рамках официальной процедуры реструктуризации или банкротства.

По собственным данным Auros, масштаб игрока, который может уйти с рынка, велик. На сайте компании указан объём торгов за 2025 год на данный момент: более $1,3 трлн, а также рекордный день с оборотом $18,2 млрд. Ни одна из этих цифр не аудирована. Сооснователь и директор по инвестициям Ben Roth оценил долю компании в мировой биржевой торговле примерно в 4% в июле 2024 года. Кроме того, Auros заявляет, что котирует более 3000 инструментов на более чем 50 площадках.

Выжила после краха FTX. До сих пор

Auros начала торговать в 2019 году и стала одним из крупных поставщиков ликвидности в крипто. Крах FTX в ноябре 2022 года заморозил часть средств компании на бирже и привёл к временной ликвидации под надзором суда Британских Виргинских островов. В марте 2023 года пришёл новый капитал: $17 млн, где ведущим инвестором выступила Vivienne Court, а также участвовала Bit Digital. В том же месяце компания вышла из временной ликвидации.

В июле 2024 года появилось венчурное подразделение. Оно планировало за два года вложить более $50 млн собственных средств компании в молодые криптостартапы. Среди его ставок были Pyth, сеть ценовых данных, и Berachain.

Два месяца назад, 29 сентября 2026 года, Auros запустила Aurora, институциональный торговый портал, который открывает профессиональным клиентам доступ к ликвидности как централизованных бирж, так и DeFi. Компания также называет Sei, Horizen, Nibiru Chain и Aethir экосистемами, в которых поддерживает торговлю.