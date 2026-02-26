Punti chiave

Il prezzo di Bitcoin ha sfiorato i 70.000 $ grazie a uno short squeeze e ai risultati positivi di Nvidia.

Gli ETF Bitcoin spot hanno registrato afflussi per 257 milioni di dollari nella giornata di mercoledì.

Il prezzo di Bitcoin è rimbalzato di oltre il 7% raggiungendo i 69.487 $ nella giornata di giovedì, spinto da un picco di liquidazioni short e da un miglioramento del sentiment “risk-on” in seguito al report rialzista sugli utili di Nvidia.

Secondo i dati di crypto.news, il prezzo di Bitcoin è balzato a un massimo intraday di 69.487 $ giovedì 26 febbraio, prima di assestarsi intorno ai 68.200 $ al momento di questa pubblicazione, mantenendo comunque un guadagno del 4,6% nelle ultime 24 ore. Il rimbalzo del benchmark arriva appena due giorni dopo essere sceso sotto i 63.000 $, a causa dei timori degli investitori legati all’incertezza macroeconomica e geopolitica.

Il rally è stato alimentato dagli acquisti effettuati durante il recente calo dei prezzi. L’ascesa di BTC ha innescato la liquidazione di scommesse ribassiste ad alta leva finanziaria. I dati di CoinGlass mostrano che sono state liquidate posizioni per circa 576 milioni di dollari nei futures su BTC, di cui circa 470 milioni provenienti da posizioni short. Solo Bitcoin ha rappresentato 194 milioni di dollari in liquidazioni short.

Una liquidazione short si verifica quando l’aumento dei prezzi costringe i trader che hanno scommesso contro l’asset a chiudere le proprie posizioni; i trader devono quindi riacquistare l’asset a prezzi più alti per coprire le perdite. Questo, a sua volta, porta a un picco immediato dei prezzi attraverso un ciclo di feedback spesso chiamato short squeeze.

Gli utili rialzisti di Nvidia risollevano il sentiment del mercato

Un altro importante vento favorevole che ha sostenuto il prezzo di BTC e delle altre altcoin è derivato dall’adozione di un sentiment “risk-on” da parte degli investitori, mentre i mercati azionari registravano guadagni modesti e il sentiment generale sul rischio migliorava grazie all’ultimo report rialzista sugli utili di Nvidia Corp.

In particolare, mercoledì l’indice Dow Jones è salito di 307 punti. Contemporaneamente, gli indici Nasdaq 100 e S&P 500 sono balzati rispettivamente di 351 e 56 punti.

Nvidia, colosso dei chip per l’IA e società quotata più grande al mondo, ha riportato utili record per il quarto trimestre dell’anno fiscale 2026. I ricavi trimestrali hanno raggiunto il massimo storico, con un aumento del 20% rispetto al trimestre precedente e del 73% su base annua. Per l’intero anno fiscale 2026, i ricavi totali hanno toccato i 215,9 miliardi di dollari, un incremento del 65% rispetto all’anno precedente.

In precedenza, gli investitori erano preoccupati per l’eccessiva spesa in IA da parte dei giganti del Big Tech. Tuttavia, i ripetuti utili rialzisti di Nvidia, considerata un barometro per il commercio alimentato dall’IA, sembrano aver calmato i nervi degli investitori.

Anche il ritorno degli afflussi negli ETF Bitcoin spot ha probabilmente giocato un ruolo modesto nel migliorare il sentiment. I dati di SoSoValue mostrano che i 12 ETF Bitcoin spot hanno registrato 257,7 milioni di dollari di afflussi mercoledì, segnando i primi dati di afflusso a tre cifre dal 10 febbraio.

Sebbene non sia ancora un segnale forte di una tendenza a lungo termine, gli investitori lo hanno interpretato come un segnale positivo del fatto che la domanda istituzionale rimane resiliente nonostante la recente volatilità del mercato.