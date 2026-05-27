Bitcoin sotto pressione dopo una vendita record di IBIT da $1,2 miliardi

Il prezzo di Bitcoin si trova attualmente in una scomoda terra di mezzo. Il valore spot su Kraken si attesta a circa 75.800 dollari, in calo di circa l’1,6% nelle ultime 24 ore, mentre il comparto dei derivati mostra segnali di surriscaldamento: una divergenza che raramente si risolve in modo indolore. Ciò che ha scatenato l’inversione intraday di lunedì, che ha visto BTC scendere da 78.000 a sotto i 76.000 dollari, potrebbe sorprendere i trader ancora concentrati esclusivamente sui titoli macroeconomici.

Alex Thorn, responsabile della ricerca presso Galaxy Digital, ha segnalato su X che una “massiccia” vendita in blocco di azioni dell’iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock, per un valore di 1,289 miliardi di dollari, è stata eseguita tramite una dark pool intorno alle 10:30 ET. Si tratta di sedi di negoziazione private utilizzate dalle istituzioni per spostare grandi posizioni senza comunicare le proprie intenzioni al mercato pubblico.

massive $1.289 billion IBIT block sale by unknown party through dark pool at 10:30am today, biggest such trade i've ever seen pic.twitter.com/9qGDqkfCbu — Alex Thorn (@intangiblecoins) May 26, 2026

Il tempismo dell’operazione è coinciso quasi perfettamente con l’interruzione del momentum di Bitcoin. BTC era salito fin quasi a 78.000 dollari in concomitanza con l’apertura positiva dei mercati azionari, per poi invertire bruscamente la rotta a pochi minuti dalla transazione segnalata. Thorn non ha identificato il venditore né ha confermato se l’operazione fosse una liquidazione diretta o un trasferimento strutturato tra controparti.

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Al contrario, gli altri asset a rischio hanno tenuto bene. Il Nasdaq ha guadagnato l’1,2% e l’S&P 500 è salito dello 0,6% durante la sessione, lasciando Bitcoin visibilmente indietro. Joel Kruger, market strategist di LMAX Group, ha descritto il comparto crypto come “bloccato in una fase di attesa a bassa volatilità”, con il range giornaliero medio di Bitcoin compresso a circa 1.891 dollari. Storicamente, una compressione di questo tipo tende a precedere movimenti significativi.

Bitcoin può riconquistare l’area 79.600$–82.000$ senza domanda spot?

Nel breve termine, l’azione del prezzo spot ha seguito da vicino l’appetito per il rischio azionario, ma BTC non è riuscito a sostenere le quotazioni sopra gli 80.000 dollari nonostante i ripetuti tentativi.

La zona di rialzo più monitorata si colloca tra 79.600 e 82.000 dollari, dove convergono un gap dei futures CME e una resistenza orizzontale. Gli analisti dei derivati descrivono quest’area come il “prossimo obiettivo per i tori” e, allo stesso tempo, come un probabile soffitto se la domanda spot organica non dovesse riattivarsi.

L’avvertimento implicito in questa analisi è chiaro: il posizionamento sui futures del CME è in espansione anche se gli afflussi spot ristagnano, un modello che alcuni analisti definiscono come un “rally guidato dalla leva finanziaria”, in cui il prezzo viene spinto dai derivati piuttosto che trainato dagli acquisti reali.

Da qui si prospettano tre scenari possibili.

Caso rialzista: un catalizzatore macroeconomico — come i segnali dell’amministrazione Trump su un accordo in Medio Oriente che ha fatto crollare i prezzi del petrolio e i rendimenti obbligazionari lunedì — riaccende l’appetito per il rischio. Gli acquirenti spot rientrano tra 76.000 e 77.000 dollari e il prezzo colma il gap CME verso gli 82.000 dollari.

un catalizzatore macroeconomico — come i segnali dell’amministrazione Trump su un accordo in Medio Oriente che ha fatto crollare i prezzi del petrolio e i rendimenti obbligazionari lunedì — riaccende l’appetito per il rischio. Gli acquirenti spot rientrano tra 76.000 e 77.000 dollari e il prezzo colma il gap CME verso gli 82.000 dollari. Caso base: BTC rimane nel suo attuale range tra 75.000 e 79.000 dollari per un’altra settimana, mentre l’open interest continua a crescere senza una risoluzione immediata.

BTC rimane nel suo attuale range tra 75.000 e 79.000 dollari per un’altra settimana, mentre l’open interest continua a crescere senza una risoluzione immediata. Caso ribassista: se la domanda spot continua a calare mentre la leva sui futures aumenta, un evento di deleveraging potrebbe spingere il prezzo verso la metà dei 60.000 dollari, uno scenario coerente con l’allerta di Kruger su un possibile movimento fuori misura. L’invalidazione della tesi rialzista nel breve termine avverrebbe con una chiusura giornaliera sotto i 74.500 dollari, che indebolirebbe l’attuale cluster di domanda accelerando le vendite.

Bitcoin Hyper punta alle infrastrutture mentre la rete testa i propri limiti

L’azione del prezzo di lunedì illustra un’ironia strutturale persistente: Bitcoin, come asset, attira miliardi di flussi istituzionali, ma Bitcoin, come rete, rimane lento, costoso e ampiamente non programmabile. La domanda di ETF spot e la leva dei futures possono mascherare questi limiti solo temporaneamente. La questione di come risolvere le limitazioni del base-layer di Bitcoin sta attirando capitali significativi a livello infrastrutturale.

Bitcoin Hyper ($HYPER) si sta posizionando proprio per colmare questo divario. Il progetto afferma di essere il primo Layer 2 di Bitcoin a integrare la Solana Virtual Machine (SVM), puntando a una finalità delle transazioni inferiore al secondo e a un’esecuzione di smart contract superiore ai benchmark di throughput di Solana, il tutto garantito dalla sicurezza di Bitcoin tramite un Decentralized Canonical Bridge per i trasferimenti di BTC.

La prevendita ha raccolto finora 32,7 milioni di dollari con un prezzo attuale del token di 0,0136807 dollari, con premi di staking disponibili per i primi partecipanti. Mentre il posizionamento a leva su Bitcoin cresce senza una corrispondente domanda spot, alcuni investitori sembrano ruotare verso infrastrutture in fase iniziale piuttosto che inseguire l’esposizione spot a livelli di rischio/rendimento compressi.