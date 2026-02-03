Punti chiave

Bitcoin è attualmente scambiato a 77.752,83 dollari dopo il crash del fine settimana.

Gli scommettitori di Polymarket prevedono un calo ulteriore sotto i 65.000 dollari.

MicroStrategy (Strategy Inc) e altri grandi acquirenti risentono pesantemente del massiccio calo dei prezzi.

Il prezzo di Bitcoin è recentemente crollato sotto la soglia dei 75.000 dollari; nonostante un parziale recupero verso i 77.000 dollari, le giocate sulla piattaforma Polymarket suggeriscono un imminente e ulteriore ribasso sotto i 65.000 dollari.

Bitcoin (BTC), la criptovaluta regina, sta gradualmente perdendo slancio, portando gli osservatori di mercato a ipotizzare una continuazione del trend ribassista fino a quota 65.000 dollari. Con il prezzo attualmente oscillante tra i 75.000 e i 77.000 dollari, le probabilità giocano a favore di un ulteriore svalutazione, secondo i dati della nota piattaforma di mercati predittivi Polymarket.

Bitcoin si attesta intorno ai 77.000 dollari

Secondo i dati di CoinMarketCap, il prezzo di Bitcoin ha toccato i 77.752,83 dollari, segnando un calo del 13,43% negli ultimi 30 giorni.

Questo risultato è figlio di un weekend caratterizzato da vendite aggressive (sell-off) che hanno spinto BTC sotto i 75.000 dollari. Su queste basi, i mercati predittivi sono diventati decisamente più pessimisti: le probabilità che Bitcoin scenda ulteriormente fino a circa 65.000 dollari entro l’anno sono balzate al 72%.

Nel frattempo, Bitcoin registra un volume di scambi nelle 24 ore di 73,14 miliardi di dollari e una capitalizzazione di mercato di 1,54 trilioni di dollari. Esistono anche altre scommesse rilevanti: un calo sotto i 55.000 dollari (probabilità implicita del 61%) e un ritorno a 100.000 dollari entro fine anno (probabilità del 54%).

Queste scommesse al ribasso segnalano una netta inversione del sentiment. Sembra che il mercato abbia ormai cancellato i guadagni accumulati nei mesi scorsi, seguiti alla vittoria di Donald Trump nelle elezioni del 2024.

MicroStrategy: perdite latenti per oltre un miliardo

Considerando la sua enorme riserva, la MicroStrategy di Michael Saylor potrebbe essere l’entità più colpita dal declino. La scorsa settimana, la società ha annunciato l’acquisto di 2.932 BTC tra il 20 e il 25 gennaio per circa 264 milioni di dollari, a un prezzo medio di 90.061 dollari per Bitcoin. Con questa operazione, le sue disponibilità totali sono salite a 712.647 BTC, accumulati a un costo complessivo di circa 54,2 miliardi di dollari.

Allo stato attuale, la società di business intelligence si ritrova con oltre 1 miliardo di dollari di perdite non realizzate (unrealized losses).

